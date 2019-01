Ejecutan a dos hombres en Nuevo León

Monterrey, México.

Dos hombres fueron ejecutados por delincuentes que los persiguieron en un auto y los victimaron en medio de una calle, muy cerca de sus domicilios, en la Colonia Héctor Caballero, en Juárez.



Las víctimas quedaron sin vida en el asfalto, a consecuencia de varias heridas producidas por disparos de arma de fuego.



Testigos aseguraron que por lo menos se escucharon entre siete y diez balazos, cerca de las 23:50 horas.

Una fuente policiaca dijo que uno de los ejecutados es Gerardo Moreno Ibáñez, de 37 años, alias "El Pelochas".



Mientras que el otro de los occisos lo conocen en la zona por el apodo de "El Negro", y aunque hasta esta mañana no se había dado más información sobre su identidad.



Reportes policiacos confirmaron que hombres armados siguieron en un vehículo a los dos vecinos que iban caminando y a quienes dieron alcance en la calle Flor de Durazno a unos metros del cruce con Avenida Unión.



En el lugar, según se estableció, dos de los ocupantes del auto, del que no se dieron características, abrieron fuego contra Moreno Ibáñez y "El Negro".



Ambos quedaron tirados sin vida en medio de la calle, mientras que los agresores escapaban hacia el poniente por la calle Flor de Durazno.



Moreno Ibáñez, quien vestía sudadera gris, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis color naranja, vivía en la Avenida Unión, a unos 30 metros del lugar donde fue ejecutado.



El informante señaló que éste además vendía pastillas para adelgazar, pomadas y otros medicamentos en un mercado rodante que se instala en calles de ese mismo sector.



Vecinos señalaron que "El Negro", que llevaba puesto chamarra negra y pantalón deportivo azul con rayas blanca, tenía apenas unos tres meses viviendo en la misma calle (Unión), junto a su padre.



Hasta esta mañana la Fiscalía no había establecido el móvil de la doble ejecución.