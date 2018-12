Eiza presume foto con "La Roca"

Hace unos minutos, Eiza González subió una foto en su Instagram donde aparece a lado de Dwayne Johnson, durante las grabaciones de la película "Hobbs & Shaw".

Ella utilizando un vestido de color negro con toques de lencería en la parte de arriba y él también de negro posan para la foto un poco serios, pero sin dejar la mueca de sonrisa que les causó dicha imagen.

"What you said D, what you said!... Viva México!!!" (Qué dices D, qué dices...)" escribió la actriz.

Mientras que "La Roca" da su punto de vista de la actriz mexicana.

"Problemas, en el set de HOBBS & SHAW con @eizagonzalez mientras ella da vida a su personaje "Madam M". Y por "le da vida a su personaje", quiero decir, que ella caminó en el set y abofeteó a la mierda de @jasonstatham. Bromeando. Pero pagaría generosamente con mis galletas de comida engañosa para ver esa bofetada.

Ha sido genial crear personajes nuevos que el público adorará a medida que desarrollamos estratégicamente nuestro FAST & FURIOUS UNIVERSE. Bienvenido "Madam M" a nuestra franquicia. Te hemos estado esperando a ti y a tu escuadrón de fuerza femenina".

800 reacciones y 140 mil me gustan de los 4 millones de seguidores que tiene González, no se hicieron esperar.

"Felicidades @eizagonzalez Eres un orgullo mexicano! Oye deberías poner tus publicaciones en inglés y español como lo hace Salma, algunos no saben inglés, y aunque se ponga el traductor , no traduce igual a nuestro idioma tan rico y bello , éxitos Eiza! Eres una chingona !", "Que orgullo... Te amo", "Que viva (México)".