Eiza no quiere ser comparada

Luego de que saliera a la luz que los cantantes Belinda y Christian Nodal tienen un romance, en redes sociales han circulado memes que hacen referencia a los gustos físicos de la intérprete de "Amor a primera vista".

Uno de ellos compara las parejas o romances de Belinda (Christian Nodal, Lupillo Rivera, Giovani Dos Santos, y Mario Domm) con los de la actriz Eiza González (Timothée Chalamet, Liam Hemsworth, Calvin Harris y Josh Duhamel).

A través de su cuenta de instagram, Eiza expresó su desacuerdo con dichas comparaciones, y lamentó que la "terrible mentalidad misógina" le otorgue valor a la mujer por su conexión a un hombre.

"Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre", se lee.

Eiza enfatizó que ninguna mujer es mejor que otra, y destacó las agallas con las que día a día, este género trabaja y se levanta en la industria del entretenimiento y en muchas otras en las que ser mujer representa una desventaja.

"Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja".

Sin mencionar a Belinda, la actriz pidió no ser utilizada para denigrar o minimizar a ninguna mujer, ni su vida personal, ni su carrera y mucho menos su físico.

"Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias".