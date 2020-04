Eiza González conecta con su interior durante la cuarentena

Desde la cocina de su casa, Eiza González, hizo un primer acercamiento a través de las redes sociales con su público. La actriz es una de las pocas artistas que no habían hecho sesiones en vivo para hablar de la situación mundial actual, provocada por Covid-19.

"No estoy muy activa en las redes sociales porque he estado tomando este tiempo para conectar conmigo misma, creo que pasó mucho tiempo en la vida evitando la conexión emocional conmigo misma o me distraigo con otras cosas que no me permiten hacer una inmersión profunda y este ha sido un gran momento para mí", dijo González en inglés.

La transmisión, según aclaró, la hizo para hablar de lo que piensa del tema y manifestar su apoyo; para que todos sus seguidores pudieran estar al tanto, alterno su discurso entre español e inglés y pidió a todos que tomen responsabilidades ante las circunstancias como no tocar cosas que sean innecesarias en caso de tener que salir, usar guantes y cubrebocas, así como no burlarse de las personas que intentan tener un distanciamiento social.

En apoyo a la situación, González invitó a sus seguidores y algunos amigos a descargar el libro infantil de su amiga Arianna Schioldager, que está disponible de forma gratuita en línea y trata sobre cómo lidiar con Covid-19 e invita a los niños a pintar un arcoíris "Haganlo y pongan sus imágenes o videos en mis redes sociales y cada imagen o video que se etiquete, Yumi donará un mes de comidas".

La idea es que una proveedora de súper alimentos para niños doné un mes de comidas a un banco de alimentos en Estados Unidos pero también aseguró que ha estado en contacto con algunos amigos en México para ver cómo puede apoyar, por lo pronto se unió a una fundación que va a donar libros para niños, que se entreguen el escuelas o en las calles, según afirmó.

"Estoy preocupada por México, espero que todos en mi país estén bien en estos momentos, he tratado de estar lo más consciente posible y realmente estar un poco alejada de lo que está sucediendo en estos momentos porque tengo la bendición de no tener que estar trabajando directamente con personas y hay mucha gente que está pasando por momentos muy difíciles, es una situación grave que tiene que tener mucha conciencia social y seriedad".

El live que comenzó con más de cinco mil espectadores, finalizó con poco más de tres mil y para despedirse, la actriz recomendó no exigirse mucho personalmente durante esta cuarentena.

"Traten de ser lindos con su persona, estos son momentos muy extraños, no tenemos claridad de que algo así haya sucedido en la historia, creo que todos estamos un día a la vez, para la gente que está viviendo esta situación lo lamento mucho, estoy rezando todas las noches por ustedes. No se exijan, no tienen que salir de esta situación como graduados de Harvard".