Eileen Moreno denuncia al actor Alejandro García por agresión

La actriz colombiana Eileen Moreno denunció que recibió una golpiza en México de su compatriota el actor Alejandro García Manríquez y dijo que todavía se recupera de las lesiones que sufrió en el rostro.

Moreno contó el miércoles desde México a medios colombianos como fue que García con quien vivía y era su novio, la golpeó luego que ella se negó a dejarle ver los mensajes de su celular que tenía en Instagram.

Eileen le contó a la WRadio que la agresión surgió tras una fiesta en el apartamento de García el pasado 23 de julio. La mujer le dijo a la emisora que el hombre la tiro en el ascensor del edificio y la golpeó en la cara. "Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegaba en la cara".

La actriz, que se había mudado con el actor para explorar opciones en México y tenía una relación desde mayo pasado con él, señaló tras pedir ayuda en vano, ella misma tuvo que llamar a una ambulancia y llegó al Hospital Español.

El actor García Manríquez, actualmente participa en la producción de la teleserie "La Piloto" que se graba en México, lugar donde es residente desde hace seis años.

Eileen señaló que puso la denuncia correspondiente en México, pero todavía se recupera de varias cirugías que le han practicado tras la golpiza y se encuentra incapacitada cinco meses con miedo y pesadillas.

Las autoridades consulares colombianas en México conocen la denuncia y dijeron que la actriz recibió atención médica y psicologica, mientras que el manager del actor, Gabriel Blanco admitió que García "golpeó" a Eileen, pero dijo que también hubo violencia contra el hombre. Hasta ahora el actor no ha hablado sobre el tema.

La actriz manifestó su tristeza por lo que le está pasando, pues mientras ella se somete a tratamientos alejada de su país, él se mantiene trabajando y sin que las autoridades hagan nada al respecto.