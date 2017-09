EHF no será expulsado del PRI, por ahora

Cd. Victoria, Tam.- Al darse a conocer que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que este promoviera un amparo ante un juez radicado en la Ciudad de México, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado, rechazó que se esté considerando promover la expulsión del partido del exmandatario estatal.

“Le deseamos suerte a nuestro amigo Eugenio Hernández, esa es una situación personal que está enfrentando y como exgobernador del Estado la verdad es que le estamos agradecidos por las obras que hizo a lo largo y ancho de la geografía”, otro exgobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue expulsado del partido tricolor en 2012 al ser buscado por la justicia estadounidense y fue aprehendido el pasado 9 de abril en Florencia, Italia, por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

No obstante de que Hernández Flores también es requerido por la justicia en los Estados Unidos de América, éste no enfrenta ningún proceso partidista de expulsión, “él al igual que el resto de los exgobernadores hicieron la parte que les tocaba en el desarrollo del Estado y en lo personal la situación que enfrentan es una situación de índole personal, y que como compañero del partido les deseamos toda clase de suerte en ese proceso que están desarrollando”.

Eugenio Hernández estaría enfrentando una investigación por irregularidades administrativas suscitadas durante su administración, 2005-2010, particularmente en los últimos meses de ésta en la que habría sido adquirida una deuda de más de 6 mil millones de pesos de los cuales no fue aclarado en qué se invirtieron dichos recursos.

“No podemos ser juez, habrá que esperar lo que la justicia diga y en función de eso habremos de retomar el tema, ese es un tema que le corresponde a la justicia, no podemos expulsar a alguien por estar en un proceso mientras el juez no diga lo contrario”, en mayo pasado Eugenio Hernández solicitó un amparo ante un juez de la CDMX, no obstante dicho amparo fue rechazado al no existir un proceso en su contra en ese momento, la semana pasada le fue otorgado un amparo de búsqueda, aprehensión, localización, presentación o citatorio.