Egresados de escuelas náuticas sin empleo

Tampico, Tam.- Al menos el 70 por ciento de los mil 500 estudiantes de las escuelas náuticas del país han tenido complicaciones para conseguir hacer sus prácticas, debido a que no hay movimiento e inversiones en el sector marítimo.

Tras considerar lo anterior, conseguir trabajo aún sería más difícil, asentó Guillermo Parra, Delegado del Frente Unido de Marinos Mercantes en el sur de Tamaulipas y que la dirigencia se encuentra en el puerto de Veracruz.

"Este año egresaron un mil 500 alumnos y no hay en dónde acomodarlos", citó y subrayó "hay muchos de los que salieron que aún no se logran embarcar para hacer sus prácticas, un 70 por ciento está batallando, los que salieron el año pasado todavía no terminan".

Señaló que por tal motivo, se ha reducido considerablemente la matrícula estudiantil en las 3 escuelas que hay en México, una en Veracruz, otra en Manzanillo y la que existe en Tampico.

Se ha disminuido de mil 500 a tan sólo 300 estudiantes en los tres planteles, informó Parra, "la situación que prevalece en la marina mercante es totalmente desastrosa, no le podemos llamar de otra manera, es preocupante... México es un País rico en litoral, pues tiene 11 mil kilómetros de litoral y realmente su desarrollo es muy limitado".

"Queremos que se desarrolle el tránsito marino del cabotaje, eso daría trabajo a marinos mexicanos y si hay empresas que tienen contratos y traen mercancías que el Gobierno les exija que ahí debe haber trabajado para marinos mexicanos", expuso.

Recordó que hace dos décadas estudiar en las escuelas Náuticas era garantía de trabajo para sus egresados pues existían en operación unos 50 barcos petroleros mexicanos, además de unas 80 embarcaciones de transporte de mercancía en general, además de remolcadores en las capitanías de puerto y la iniciativa privada.