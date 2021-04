Egipto confisca buque que se atascó en Canal de Suez

EL CAIRO — El teniente general Osama Rabie indicó que Egipto no soltará al Ever Given hasta que la empresa japonesa propietaria, Shoei Kisen Kaisha Ltd, no pague una compensación.

"La nave ahora está oficialmente confiscada", declaró el teniente general a la televisora estatal la noche del lunes, "pues ellos no quieren pagar nada".