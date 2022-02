Efraín Velarde alerta sobre secuelas que deja el Covid-19

"Creo que todos hemos pasado por esta etapa y a muchos nos quedan secuelas que de alguna otra manera tu rendimiento no es el mismo. En lo personal me pasó que cuesta ser el mismo, en la recuperación. A cada uno le pega diferente y tiene secuelas diferentes", contó el "Chispa".

Después de que Ricardo "Tuca" Ferretti, director técnico de los Bravos de Juárez, contará que sus jugadores se someterán a exámenes para descartar secuelas mayores, Velarde aseveró que el rendimiento del jugador sí se golpea.

"Creo hay un común denominador en los jugadores donde el rendimiento se ve afectado. Esperemos sea por un periodo determinado y no por mucho tiempo, pero he escuchado comentarios de compañeros, no solo de Pumas, que dicen que no vuelven a ser los mismos. Esperamos que el tema de estudios médicos avance para que esto no empeore", aseveró.

El jugador de los Pumas alertó que todos los jugadores estén al pendiente porque luego no se percatan de las secuelas que pueda dejar el Covid-19.

"Cuando regresas de la enfermedad, el cuerpo está muy dañado y vas de forma progresiva hasta alcanzar el ritmo de tus compañeros. Si no hay secuelas importantes, te metes de lleno. Hay que estar al pendiente porque luego no nos damos cuenta lo que pasó en el cuerpo, pero es progresivo", explicó.

Efraín Velarde considera que se "abandonó" a La Cantera

El "Chispa" Velarde considera que con Andrés Lillini se está tratando de recuperar la esencia de Cantera. Aquella que hizo grande a los Pumas en el futbol mexicano.

"Sabemos que la imagen de Pumas a lo largo de muchos años fue tener una base de canteranos. Era el semillero del futbol mexicano, de la selección, es algo que se perdió y que además los otros equipos crecieron mucho. Se perdieron por dos cosas: creció mucho el futbol en el resto de los equipos y se dejaron de hacer cosas. Hoy surgen nuevos talentos y lo importante es que se recupere por el bien del equipo y el futbol mexicano", aseveró el veterano jugador surgido del Club Universidad Nacional.