En los próximos meses, otros grupos de la población se añadirán a las jornadas vacunales, por lo que aquí te explicamos cuáles y cómo funcionan los biológicos con los que podrías ser inmunizado.

Noticia Relacionada Eficacia y posibles efectos secundarios de vacunas usadas en México

El 24 de diciembre del año pasado comenzó el programa de vacunación en México. Desde esa fecha, se han suministrado más de 14 millones 240 mil 830 dosis, inmunizado a cerca de 3 millones 844 mil 491 personas.

Los esfuerzos de la comunidad científica, respecto a la creación de vacunas para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, han supuesto una de las propuestas más esperanzadoras para poner fin a la pandemia, ya que si bien estar vacunado no significa que estamos exentos de enfermarnos, las vacunas inhiben la sintomatología causada por el nuevo coronavirus.

De las cinco vacunas disponibles en México, cuatro no están asociadas con reacciones alérgicas y solo una tiene una contraindicación relativa a las sulfas, un grupo de compuestos químicos que se utilizan como antibióticos.

En este contexto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo encargado de la regulación de medicamentos y tecnologías para la salud, ha autorizado cinco de las distintas vacunas disponibles.

Vacuna de AstraZeneca, polémica por casos de trombosis

Una de ellas es la vacuna de AstraZeneca. La farmacéutica inglesa junto con la Universidad de Oxford, con sede en Reino Unido, fueron unos de los primeros equipos de investigación en alcanzar el visto bueno del personal calificado para su aprobación, en este caso, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Los primeros esfuerzos para la creación de esta vacuna constaron de un ensayo clínico del que formaron parte 11 mil participantes brasileños e ingleses. Este ha sido uno de los estudios más grandes frente al Covid-19, lo que le valió las opiniones más optimistas frente al combate de la enfermedad, siendo autorizada por más de 100 países.

Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse en la población mundial, la notificación de diversos episodios de trombos en las personas vacunadas provocó su suspensión en distintas regiones de Europa, tales como Dinamarca, Islandia, Noruega y Bulgaria.

El inmunizante europeo, conocido también con el nombre de Vaxzevria, ha desencadenado dos tipos de trombosis "inusuales" en personas inmunizadas con plaquetas bajas (FP4), pues los coágulos de sangre desarrollados se ubican en la zona de los pulmones -embolia pulmonar- y el cerebro -hemorragia intracraneal mortal-.

De acuerdo con una publicación de "The new england journal of medicine", las mujeres, menores de 49 años y mayores de 22 años, fueron las más afectadas por estos efectos, por lo que la edad y el sexo han sido atribuidos como dos factores de riesgo para desencadenar la presencia de coágulos de sangre.

Pese a estos sucesos, las autoridades sanitarias aseguran que sus beneficios superan a sus desventajas, por lo que continúan recomendado su administración.

El estudio más reciente de la farmacéutica demostró su seguridad, al presentar un 80% de efectividad en las personas vacunadas con más de 65 años, del mismo modo que mostró niveles de eficiencia contra B.1.1.7, mejor conocida como la variante británica del Covid-19.

Los investigadores también han argumentado que su fiabilidad se debe a que es una vacuna de vector viral. Esto significa que ha sido elaborada a partir de un adenovirus, causante del resfriado que se aisló de heces de chimpancés, modificándose para evitar su replicación en las células y en cambio, tengan la capacidad de producir la proteína pico SARS-CoV-2.

Entre las ventajas de la vacuna de Oxford-AstraZeneca están puede almacenarse en un refrigerador común y es muy económica, lo que facilita su producción masiva, por los que los expertos no se cansan de asegurar que "podría desempeñar un papel fundamental en la sofocación de la pandemia".

Vacuna de Pfizer y BioNTech, tecnología ARNm y súper fría

Este inmunizante producido por Pfizer ha sido uno de los más prometedores, pues se ha notificado que tiene una eficacia de más del 95%, luego de la aplicación de la segunda dosis.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aseguraron que "BNT162b1", como también se le conoce, puede ser suministrada en personas mayores de 16 años. El intervalo de tiempo entre una dosis y otra, de acuerdo con el organismo, será de 21 días y se alcanzará la inmunidad total, después de dos semanas de la segunda inyección.

Este tratamiento está basado en ARN mensajero (ARNm). Esta tecnología está compuesta por nanopartículas lipídicas (LNP), que permiten la entrega de información genética precisa junto a las células del cuerpo humanos, capaz de desarrollar antígenos, que a su vez, desencadenan la formación de anticuerpos.

Los investigadores aseguran que el ARNm, utilizado en este tipo de vacunas, se expresa transitoriamente, por lo cual no puede integrarse en el genoma. Por ende, no implica un peligro para la salud de las personas.

Harold Enzamann, del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA, explicó que estos tratamientos fueron diseñados para seguir instrucciones que producen, de manera temporal, la proteína de pico del virus en las células humanas.

Esto hace que, el sistema inmune responda a la presencia de la proteína S, reconociéndola como un agente potencialmente peligroso, del que están encargadas de deshacerse.

Vacuna de Sinovac, la primera cura de China en México

Aprobada el 10 de febrero de 2021 en México, la vacuna china Sinovac fue diseñada por medio de un virus inactivado -incapaz de inducir la enfermedad- derivado de la cepa CZ02 de coronavirus, lo cual la hace menos vulnerable ante las nuevas variantes.

Este virus fue cultivado para evitar su replicación, a través de la absorción con hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante, para el reforzamiento de la respuesta inmune. Esta metodología la ha provisto de una efectividad de 91.25%, después de la segunda dosis.

El tratamiento de Sinovac puede suministrarse en la población, a partir de los 18 años. Cada una de sus dosis contiene 0.5 m, la cual debe ser refrigerada de +2 °C a +8 °C, por un periodo de hasta 6 meses desde su producción.

Además de lo anterior, expertos han destacado que la vacuna de Sinovac es eficaz contra las variantes del Covid-19 que fueron descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica.

Tuvo la fase 3 de ensayos desde el año 2020. Brasil, que la aprobó el pasado 19 de enero, fue uno de los principales países en los que se llevaron a cabo los estudios. El Instituto Butantan, de ese país, concluyó que su eficacia para evitar casos graves que requieren hospitalización es del 100%.

CanSino, vacunas contra Covid-19 envasadas en Querérato

El Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc. diseñaron esta vacuna como vector al adenovirus-5 no replicante, con lo que se generan anticuerpos neutralizantes específicos contra las proteínas RBD y S (spike) del SARS-CoV-2.

La vacuna se construyó utilizando la plataforma del sistema Admax de Microbix Biosystem, para lo cual se clonaron en el vector Ad5, desprovisto de los genes E1 y E3.

La vacuna puede mantenerse durante 12 meses en condiciones de refrigeración habitual entre 2°C y 8ºC.

De acuerdo con sus respectivos ensayos clínicos, la vacuna de CanSino demostró tener una eficacia general del 68.83 por ciento para prevenir todas las infecciones sintomáticas del Covid-19.

Adicionalmente, la vacuna Ad5-nCoV tiene una eficacia del 95.47 % para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 %, 28 días después de su aplicación.

A finales de marzo fue cuando el primer lote con el antígeno de CanSino, tras ser envasado en el municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, salió de la planta de Drugmex rumbo a un almacén en Cuautitlán, en el Estado de México, donde se llevó a cabo su distribución.

Sputnik V, la vacuna rusa contra el Covid-19

Una de las vacunas contra Covid-19 que ha causado mayor incertidumbre entre las personas y la comunidad científica, luego que al principio de la pandemia se tenía poca información de ella, es la rusa Sputnik-V.

La vacuna, cuyo nombre real es Gam- COVID-Vac, también utiliza la metodología de vector viral de dos adenovirus humanos distintos (adenovirus humano 26 para el Componente 1 y adenovirus humano 5 para el Componente 2) en los que se integra material genético del coronavirus SARS-CoV-2

De acuerdo con información de la "Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna Sputnik V contra el virus SARS-CoV-2", la solución congelada se presenta como una masa blanquecina densa y endurecida, pero al descongelarse es una solución homogénea incolora o amarillenta.

Para su conservación la vacuna debe almacenarse en un lugar oscuro a una temperatura no superior a -18 °C, teniendo una vida útil de 3 meses a partir de la fecha de producción.

Sin embargo, cuando se descongela se debe usar dentro de los primeros 120 minutos, además que no se puede volver a congelar.

Respecto a su capacidad para prevenir la infección por SARS-CoV-2, esta cura que se aplica vía intramuscular demostró en ensayos clínicos tener una eficacia de 91.4 por ciento, además que frente a los casos graves de infección por Covid-19 es de 100 por ciento.

Covaxin, una esperanza de la India contra el Covid-19

La vacuna contra el Covid-19 más reciente que ha sido aprobada por las autoridades sanitarias ha sido Covaxin, producida por la farmacéutica Bharat Biotech International Limited.

A inicios de abril el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, precisó que se informará cuando el gobierno federal tome la decisión de adquirir esta vacuna que forma parte del repertorio de biológicos autorizados.

En un estudio reciente se ha demostrado que la vacuna demostró tener una eficacia promedio del 78 por ciento tras los resultados preliminares de Fase tres.

El estudio, que divide la eficacia del producto para casos leves, moderado, y graves; y casos severos de la enfermedad, incluyó a 25 mil 800 participantes entre 18 y 98 años, observados tras dos semanas de haber recibido la segunda dosis del medicamento.

"La eficacia frente a la enfermedad grave Covid-19 fue del 100 %, con un impacto en la reducción de las hospitalizaciones, mientras que "la eficacia contra la infección asintomática por Covid-19 fue del 70%, "lo que sugiere una disminución de la transmisión en los receptores", indicó Bharat Biotech en un comunicado.

Vacunas contra Covid-19 que aún no han sido aprobadas en México

Si bien en México se cuentan con distintas vacunas para hacer frente a la pandemia de Covid-19, que ha cobrado la vida de 213 mil 48 personas y ha sumado 2 millones 311 mil 172 casos positivos, hay otras curas que no se han empleado en territorio nacional, pero cuyos nombres han destacado por su importancia.

A continuación te compartimos la información de algunas de las vacunas que han destacado en el extranjero por su capacidad para mermar las curvas de contagio y proteger a la población.

Vacuna de Moderna, otra cura con ARNm

La vacuna de Moderna, que al igual que el biológico de Pfizer emplea la metodología de ARNm, fue una de las primeras empresas de biotecnología en lograr la aprobación de este tipo de tratamiento.

Los CDC ha informado que su administración es segura, en personas mayores de 18 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que, su eficacia alcanza un 92%, desde 14 días después de la primera dosis.

La segunda dosis deberá de aplicarse 28 días después y, posteriormente, a las dos semanas, se desarrollarán todos los anticuerpos que ofrece, lo que equivale a un 94.1% de eficacia. Este biológico tiene la capacidad de prevenir las variantes emergentes, en particular, B.1.1.7 y 501Y.V2.

Vacuna de Johnson & Johnson, una sola dosis y, ¿posible trombosis?

Esta vacuna, también conocida como "JNJ-78436735", fue diseñada por la farmacéutica norteamericana Johnson & Johnson mediante vectores virales y tiene la capacidad de inmunizar con tan sólo con una dosis.

De la misma manera que el tratamiento de AstraZeneca, usa una versión inactivada de un "adenovirus", que imita la composición del SARS-CoV-2, transmitiendo información a las células humanas.

La inmunidad de la vacuna de Janssen comienza a partir de los 14 días después de su administración y su mayor protección es alcanzada a los 28 días, tras la inoculación.

Lo que ha llamado la atención, tanto de este tratamiento como el de la farmacéutica inglesa, es que ambos desencadenaron episodios de trombos en algunas de las personas vacunadas.

Sin embargo, sus creadores argumentan que las vacunas de vector viral no implican un riesgo para la salud de las personas y que los coágulos de sangre habían ocurrido de manera infrecuente. En cambio, Jonhson & Jonhson ha publicado que el biológico cuenta con 85 por ciento de efectividad.

Y... ¿qué sabemos de Patria, la vacuna mexicana contra Covid-19?

La vacuna mexicana que ha recibido el nombre de "Patria" está basada en la metodología de vector viral, en la que se hace uso de un virus inofensivo para el cuerpo humano, pero que provoca enfermedades en aves: el patógeno que produce la enfermedad de Newcastle.

Este virus forma parte de la familia de "paramyxoviridae" y se asemeja a la estructura del nuevo coronavirus, por lo que este tratamiento se encargará de replicar la proteína de pico (S) del SARS-CoV-2 para que las células humanas la reconozcan y puedan combatirla al entrar en contacto con una persona infectada.

En la actualidad, no hay indicios de su efectividad, ya que hace poco comenzaron los ensayos clínicos en seres humanos, los que indicarán su seguridad. Sin embargo, la vacuna se ha probado en varias especies animales, incluidos pequeños roedores y cerdos, pues cuentan con un sistema inmunológico muy similar al de los seres humanos.