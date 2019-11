EEUU pide liberación de preso en Rusia sin intercambio

La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo el miércoles que no tratará de negociar un intercambio de prisioneros con Rusia para un estadounidense acusado de espionaje.

Paul Whelan debe ser liberado inmediatamente dado que no existen pruebas en su contra, afirmó.

La semana pasada, el abogado de Whelan pidió a Estados Unidos y otros países de los cuales su cliente es ciudadano que negocien un intercambio de prisioneros con Rusia una vez que concluya el juicio, cuyo comienzo está previsto para inicios del año próximo.

Julie Fisher, de la embajada, dijo a la prensa que "no hay necesidad de discutir un intercambio". Añadió que "no hay pruebas, no hay delito".

Whelan, que tiene además las ciudadanías británica, irlandesa y canadiense, fue arrestado en Moscú en diciembre del año pasado y acusado de espionaje, que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.