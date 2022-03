EE.UU. asegura a los países bálticos nerviosos la protección de la OTAN contra Rusia

En la capital letona de Riga, Blinken dijo que los países bálticos han "formado un muro democrático que ahora se opone a la ola de autocracia" que Rusia está impulsando en Europa. "Estados Unidos está más comprometido que nunca a estar con ustedes mientras nuestras democracias se enfrentan al desafío", dijo.

"Estamos reforzando nuestra defensa compartida para que nosotros y nuestros aliados estemos preparados", dijo Blinken. Hizo hincapié en que el compromiso de Estados Unidos con el pacto de defensa mutua de la OTAN es "sacrosanto" y que la OTAN y Estados Unidos estaban discutiendo la base permanente de tropas en el Báltico.

"Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN si es atacado", dijo. "Nadie debería dudar de nuestra preparación. Nadie debería dudar de nuestra determinación".

Los líderes de ambos países expresaron su grave preocupación por las intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin, en relación con los países del antiguo bloque soviético que ahora son aliados o están vinculados a Occidente.

"Ya no nos hacemos ilusiones sobre la Rusia de Putin", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, después de reunirse con Blinken en Riga. "Realmente no vemos ninguna buena razón para suponer que Rusia podría cambiar su política".

Rinkevics dijo que la invasión rusa de Ucrania había mostrado a los países bálticos en particular la necesidad de reforzar las defensas aéreas y costeras y que a Letonia le gustaría que su cooperación en seguridad con la OTAN fuera "más eficiente".

"Desafortunadamente, el empeoramiento de la situación de seguridad en la región del Báltico es motivo de gran preocupación para todos nosotros y para todo el mundo", dijo el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, a Blinken anteriormente en Vilnius. "La agresión imprudente de Rusia contra Ucrania demuestra una vez más que es una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, la seguridad de nuestra alianza".

Los recuerdos del gobierno soviético aún están frescos en el Báltico y desde la invasión de Ucrania el mes pasado, la OTAN se ha movido rápidamente para aumentar su presencia de tropas en sus aliados del flanco oriental, mientras que EE. UU. ha prometido apoyo adicional.

Blinken's abrió su gira por el Báltico en Vilnius, donde el apoyo lituano a la resistencia de Ucrania a la invasión rusa fue palpable, ya que los signos de solidaridad con los ucranianos son evidentes en muchos negocios y en casas, edificios públicos y autobuses. Más tarde viajó a Riga, que ha sido adornada de manera similar con banderas ucranianas azules y amarillas.

Nauseda de Lituania dijo que una política de disuasión ya no era suficiente y que ahora se necesitaba una "defensa avanzada". Predijo que "Putin no se detendrá en Ucrania si no lo detienen".

"Es nuestro deber colectivo como nación ayudar a todos los ucranianos con todos los medios disponibles", dijo Nauseda. "Al decir todo, quiero decir, de hecho todo significa todo, si queremos evitar la Tercera Guerra Mundial. La elección está en nuestras manos".

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, pidió un aumento en la asistencia a Ucrania y señaló que los aliados de la OTAN "están haciendo mucho, pero no podemos detenernos". También pidió el cese inmediato de las importaciones de energía rusa. "No podemos pagar el petróleo y el gas con sangre ucraniana", dijo.

Lituania también está lidiando con la presión de otra gran potencia, China, por su relación con Taiwán, la isla que China considera una provincia renegada. China ha tomado medidas, incluida la suspensión de las importaciones de ciertos productos, contra Lituania por permitir que Taiwán abra una embajada de facto en Vilnius.

Blinken dijo que la situación de Ucrania era relevante para la situación de Taiwán en Lituania, ya que todos los países deberían tener derecho a seguir sus propias políticas exteriores. "Cada nación es libre de asociarse con quien elija", dijo. "Estados Unidos sigue apoyando a Lituania y a todas las naciones para que elijan su propio camino".

Blinken llegó a los países bálticos el domingo por la noche procedente de la no alineada Moldavia, que también observa con cautela la guerra a sus puertas, y de Polonia, donde visitó la frontera polaco-ucraniana y se reunió con refugiados de Ucrania.

Después de sus reuniones con altos funcionarios letones y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, en Riga, Blinken visitará Tallinn, Estonia, el martes y luego irá a París para conversar con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunió con Putin durante el fin de semana y Macron ha estado en contacto frecuente con el líder ruso. Tanto Israel como Francia buscaron reuniones con Blinken para discutir esas interacciones.

Blinken se negó a discutir esas reuniones en detalle antes de que se lleven a cabo, pero dijo: "Ciertamente no hay cambios en nuestro mensaje a Moscú, nuestro mensaje a Rusia y al presidente Putin: Poner fin a la guerra. Termínalo ahora.