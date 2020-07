EEUU abrumado por peor brote de virus en el mundo

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU.

Estados Unidos lidiaba con el peor brote de coronavirus en el mundo el lunes, mientras Florida rompió el récord nacional de nuevos casos confirmados en un solo día.

Las muertes a causa del virus también han estado subiendo en otras partes del país, sobre todo en el sur y el oeste, aunque siguen por debajo de los niveles alcanzados en abril, de acuerdo con un análisis reciente de The Associated Press de los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

"Realmente creo que podríamos controlar esto, y es el elemento humano el que es tan crucial. Debería ser una labor de nuestro país. Deberíamos estarnos uniendo cuando estamos en una crisis, y definitivamente no lo estamos haciendo", dijo la doctora Cindy Prins, epidemióloga de la Universidad de Florida.

El almirante Brett Giroir, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, dijo que portar mascarillas en público, algo ante lo que ha habido resistencia en algunos estados del país, es "absolutamente esencial".

Giroir, subsecretario en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, comentó al programa "This Week" de la cadena ABC el domingo que "si no tenemos eso, no vamos a controlar el virus".

El presidente Donald Trump portó una mascarilla en público por primera ocasión el sábado, algo que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo el domingo que mostró que ha "cruzado un puente".

Pelosi comentó al programa "State of the Union" de la cadena CNN que espera que eso signifique que el mandatario "cambiará su actitud, lo cual será útil para frenar la propagación del coronavirus".

En Houston, Texas, dos funcionarios demócratas de alto rango pidieron que la cuarta ciudad más grande del país vuelva a implementar medidas de confinamiento, ya que los hospitales batallan para acomodar la ola de pacientes enfermos.

En Florida, donde algunas partes del parque temático Walt Disney World reabrieron el sábado, 15.299 personas dieron positivo al coronavirus, para un acumulado de 269.811 casos, y se registraron 45 muertes, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Salud reportadas el domingo.

California tenía el récord anterior de casos positivos diarios, con 11.694, el cual fue impuesto el miércoles.

Florida registró 514 decesos en la semana, un récord, un promedio de 73 por día. Hace tres semanas, el estado promediaba 30 muertes por jornada.

Los investigadores prevén que las muertes sigan aumentando en Estados Unidos al menos unas semanas más, pero algunos creen que la cifra probablemente no subirá tan drásticamente como lo hizo hace unos meses debido a varios factores, incluido un aumento en las pruebas.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud reportó otro aumento récord en el número de casos confirmados de coronavirus en el mundo en un periodo de 24 horas, con más de 230.000.

La agencia de salud de la ONU dijo que Estados Unidos volvió a encabezar la lista a nivel internacional, con más de 66.000 casos. Las cantidades no necesariamente reflejan atrasos en la notificación de casos, y se cree que son mucho menores a las cifras reales.