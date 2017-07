Edwin Cardona: 'No puedo estar en donde no me quieren'

Monterrey, México.

"La hinchada me quiere, yo la quiero, yo quiero mucho al club, pero no puedo estar en donde no me quieren", dijo Cardona en su publicación en vivo del domingo por la noche.



En otro comentario, el mediocampista que aún tiene contrato con Rayados y que entrena en El Cerrito con la Sub 20, expresó que quiere ser campeón con Rayados.



"Quiero volver al Monterrey, quiero darle un título, no me quería ir, pero no puedo estar en donde no me quieren".



Cardona hasta le mandó saludos a su paisano y amigo Dorlan Pabon.



"'Memín', ya me querías ver, ¡ya me viste!", añadió.



Cardona espera ofertas de Europa o Sudamérica, pues en Monterrey no entra en planes.



Para finalizar el chat, mandó saludos, incluso hasta a los que no lo quieren, recalcando que debía descansar porque tenía que reportar hoy con la Sub 20.



"¡Arriba el Monterrey, claro que sí!", le respondió a un hinca que escribió lo mismo en la publicación.