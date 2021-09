Edwin: de embalsamador y piloto de avión a ´chalán

Explica a EL MAÑANA, que estudió lo básico, pero luego en cocina y repostería, además de trabajar en funeraria y como piloto en forma profesional.

Edwin llegó con engaños al país, porque una persona le dijo que lo iba ayudar a cruzar a Estados Unidos, pero al final lo abandonó a su suerte en esta ciudad.

"Yo me vine porque una persona me dijo que me iba a echar la mano, me iba a ayudar, pero ya estando en este punto, pues me dejó vendido, me dijo que ya no me podía ayudar, y me quede en este lugar", dijo.

El guatemalteco señaló, que la meta es llegar a la unión americana, entrar legalmente y posteriormente traer a su familia, pero todo en forma legal.