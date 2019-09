Edwards no me iba a durar más de cinco rounds: "Rey" Martínez

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Julio César "Rey" Martínez, el hijo adoptivo del barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México, contó hasta 29 golpes sin que el británico Charlie Edwards diera uno como respuesta, en la pelea del campeonato mundial peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). "Por eso tenemos dudas de la actuación del referí, creemos que debió de detener la pelea porque Charlie estaba muy lastimado", dice el boxeador a EL UNIVERSAL Deportes.

Lo cierto es que el referí Mark Lyson no detuvo la pelea pese a que Edwards no lanzaba golpes y que el dominio en el combate de Martínez era claro, hasta el tercer round cuando ganó por nocaut. El boxeador capitalino responsabiliza a Lyson, porque dice que nunca le lanzó una advertencia y tal es así que hasta después del último golpe, comenzó la cuenta para el británico.

"La realidad es que no le veía a Edwards nos pudiera aguantar más de cinco rounds. Estaba muy lastimado y no tenía aire para aguantar toda la pelea. En cambio, mi equipo me preparó para que pudiera aguantar hasta los 12 rounds. Sobre el golpe tardío, no fue así. Yo lo lancé antes de que Charlie pusiera la rodilla en la lona. Cuando él estaba bajando la rodilla, yo ya estaba preparando el golpe. No lo pude detener", sostiene.

Apenas 20 minutos de que Martínez fue declarado ganador por el mismo Mark Lyson, la Comisión de Boxeo de Londres, el organismo encargado de velar la legalidad de la función de la que fueron parte Edwards y Martínez, declaró como "no contest" el resultado del combate. Es decir, anularon el resultado.

Esta decisión propició que el británico se quedara con el título mosca del CMB y de paso impidió que el mexicano se consagrara campeón mundial por primera vez en su carrera. "Me llamó la atención que la Comisión [de Boxeo de Londres] diera tan rápida la anulación de la pelea, pero siento que fue por la presión del público y de que Charlie era local", sostuvo.

Sin embargo, Martínez confía en que puedan darle la revancha por el título del CMB, algo a lo que también se comprometió Mauricio Sulaimán, presidente de ese organismo, quien también estuvo presente en la pelea.

"Yo voy a donde sea y a pelear contra quien sea", mencionó el boxeador.