Educan a escuelas para reaccionar ante tiroteos

NO ESPERE HASTA QUE OCURRA

• Familiarícese con su entorno.

• Conoce tus rutas de escape

• Designar habitaciones seguras

• Hable con sus compañeros de trabajo sobre una respuesta planificada previamente

• Mantener suministros de emergencia (botiquín de primeros auxilios, comida, agua, etc.) en cada aula.

• Identificar formas de bloquear o barricar su área

PARA REPORTAR UN TIROTEO AL 911

• Proporcionar ubicación del tirador

• Número de tiradores

• Descripción física de los tiradores.

• Número y tipo de armas que tiene el tirador

• Número de víctimas potenciales en el lugar

La seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros siempre ha sido la máxima prioridad del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo.

El condado alberga escuelas, desde jardín de infantes hasta universidad.

A raíz de las tragedias altamente publicitadas que ocurren en las escuelas de la nación, es importante que la policía se asocie con los administradores escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes, profesores y trabajadores del campus.

CUANDO COMIENZA EL TIROTEO

• Tenga en mente una ruta de escape y un plan de acción

• Deje atrás sus pertenencias

• Evacuar, independientemente de si otros aceptan seguir

• Ayude a otros a escapar, si es posible

• No intente mover a los heridos

• Evita que otros entren en un área donde se puede ubicar el tirador activo

• Mantenga sus manos visibles

• Llame al 911 cuando esté seguro

• Ocultar en un área fuera de la vista del tirador

• Silencie su teléfono celular (incluido el modo de vibración) y permanezca quieto y quieto

• Bloquee puertas y bloquee la entrada a su escondite (use sillas, mesas, estanterías, archivadores, etc.)

• Apague las luces, manténgase fuera de la vista y mantenga la calma.

• Si tu vida está en peligro inminente, es posible que tengas que luchar contra el atacante.

• Intenta incapacitar al tirador

• Actúa con la mayor agresión física posible. Ataca la violencia con violencia.

• Improvisa armas como sillas, extintores, libros y cualquier otra cosa que puedas usar como arma de impacto. ¡No retroceder!

• Comprométete con tus acciones. Mantente unido con los demás. ¡Tu vida depende de ello!

CUANDO EL TIROTEO SE DETIENE

• Mantenga la calma y asegure a los demás que la ayuda está en camino.

• Presta primeros auxilios si es necesario, utilizando lo que tienes disponible.

• Para controlar el sangrado, use botiquines de primeros auxilios, toallas, camisas, sábanas, etc. Para torniquetes, use cables de alimentación, cables de teléfono, cuerdas, etc.

Cuando llegue la policía, mantenga las manos visibles, separe los dedos, deje todos sus objetos personales y siga con calma sus instrucciones.

Comprenda que la ayuda puede llevar un período de tiempo prolongado debido a la limpieza de toda la ubicación, pero la policía lo solicitará.

Prevenir este tipo de tragedias y continuar manteniendo un ambiente de aprendizaje seguro es un objetivo de la policía, las escuelas y la sociedad en general. Si ocurre un incidente en una escuela, puede estar seguro de que el personal policiaco del Condado de Hidalgo responderá de manera rápida, eficiente y decisiva.

LO QUE DICEN ALUMNOS

protocolo correr, esconderse, luchar

Ese es el punto de la LUCHA. Nuestro propio gobierno desarrolló el protocolo Run, Hide, Fight para el país. Con Fight, dijeron agarrar lo que sea que pueda ser utilizado como arma para defenderse. El punto no es defenderse. Es para detenerlos o ganar tiempo para otros.

Agradezca a Sandy Hook Promise por enseñarnos la importancia de las técnicas de defensa personal, la respuesta de emergencia y los peligros de enviar mensajes de texto durante una crisis ... Sandy Hook Promise difundió un video para explicar que hacer en caso de un tiroteo.

ARMADOS. En un video que circula en las redes, exhortan a los niños a no caer en pánico.

ATENCIÓN. Pueden atender a su compañero herido.