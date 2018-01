‘Educación mueve hacia el progreso’

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca encabezó este viernes la primera entrega de apoyos educativos correspondiente al programa Propósito y Virtud del ciclo escolar 2017-2018 para alumnos de nivel primaria, secundaria, medio superior y normales. Lo anterior tuvo lugar en el plantel del Cbtis 24 de Ciudad Victoria.

“La Educación es el motor que mueve a la sociedad hacia el rumbo del progreso, la Educación es la puerta para ingresar a la libertad; convencido de ello y de mi responsabilidad como gobernador en la generación de oportunidades iguales para todos los ciudadanos hoy hacemos la primera entrega de becas correspondientes a escuelas públicas del ciclo 2017-2018”, indicó el mandatario estatal.

Se trata de 145 mil becas para los distintos niveles educativos con un presupuesto superior a los 450 millones de pesos. Para el ciclo escolar anterior fueron erogados alrededor de 330 millones de pesos para estos dos programas.

La Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos ofrece el programa de becas Propósito y Virtud.

En su mensaje el mandatario tamaulipeco destacó programas como estos dedicados a combatir la deserción escolar y el rezago educativo, reconstruyendo parte del tejido social.

García Cabeza de Vaca apuntó que el grado promedio de escolaridad en el estado de Tamaulipas es de 9.4 por ciento mientras que la media nacional es de 9.1, según la encuesta 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Pero de ninguna manera estamos satisfechos aún con los resultados obtenidos en materia educativa; los tamaulipecos tenemos un potencial no únicamente para estar bien, sino para ser los mejores en todo lo que emprendamos como reducir la deserción escolar al apoyar la economía familiar es avanzar a la construcción de un Tamaulipas más justo”, afirmó.





Llama a no ceder en renegociación del TLCAN

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que las expresiones vertidas recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump -sobre construir un muro fronterizo debido a la inseguridad en este país-, buscan ejercer presión en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Considero que hay muy buenos negociadores que no están cediendo a las presiones e imposiciones que pretende hacer nuestro vecino”, mencionó el mandatario estatal.

“Una de ellas es obviamente querer señalar situaciones que suceden en México que al final del día son consecuencia de muchas otras cosas y una de ellas es el gran consumo que tiene Estados Unidos de drogas y peor aún, el tráfico de armas que vienen de allá para acá”.

El 16 de enero el mandatario estadunidense publicó en su cuenta personal de Twitter @realDonaldTrump el mensaje “We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country!” (¡Debemos tener seguridad en nuestra muy peligrosa frontera sur, y nosotros debemos tener una gran muralla para ayudar a protegernos, y para ayudar a detener el masivo flujo de drogas entrando a nuestro país!).