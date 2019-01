Eduardo Villegas es el nuevo DT de Bolivia

La Paz, Bolivia.

Eduardo Villegas, un experimentado entrenador boliviano, fue nombrado director técnico de Bolivia en remplazo del venezolano César Farías.



César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Futbol, informó este martes que Villegas fue nombrado técnico por los éxitos que logró con equipos nacionales y que tanto hinchas como dirigentes de futbol se inclinaron para que dirija la selección rumbo a la Copa América y las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.



"Estoy muy emocionado, no lo esperaba, pero vamos a trabajar por la selección", le dijo el entrenador a la televisora ATB.



Villegas, de 54 años, remplazará a Farías, que fue el entrenador interino de la selección y que parecía favorito tras la selección en partidos amistosos a la par de dirigir el Club The Strongest. Pero la balanza se inclinó a último momento por Villegas.



El entrenador el año pasado logró el campeonato para el Club San José, dejando atrás a los grandes equipos como The Strongest y Bolívar.



El estratega tiene la misión de sacar del sótano a la selección boliviana, ya que el país en los últimos años terminó último en las eliminatorias mundialistas.