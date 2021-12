Eduardo Verástegui pide empatía

Eduardo Verástegui no se quería vacunar contra el Covid e incluso, hizo publicaciones al respecto, señalando que "No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas", y agregando que "el diablo el adversario, anda como león rugiente... Nos quieren despoblar. Tranquilos dios al frente". Ahora, el polémico personaje pide empatía porque ha sido contagiado con el virus.

"¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!", escribió en su cuenta de twitter.