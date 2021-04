Eduardo, no te tengo miedo, vas a pagar.- Daniela Berriel

"No me arrepiento de haber denunciado, de haber alzado la voz, y otra vez lo vuelvo a repetir, el 14 de marzo del 2020, Eduardo Ojeda Franco me violó en su casa de Acapulco.

"Eduardo, no te tengo miedo, vas a pagar por esto porque la justicia va a llegar a ti, por mí y por las que has atacado y violado, porque no sólo fui yo y ya no te tenemos miedo", expresó Berriel durante conferencia de prensa.

La artista de 27 años aseguró que existen otras dos víctimas más de su agresor, que aunque no están listas para denunciarlo, ambas están dispuestas a apoyarla en su proceso legal, que de ser favorecedor, espera logre motivarlas para también alzar la voz.

"De verdad espero que las mujeres de este País, de este México, no tengamos ya más miedo, yo ya no tengo miedo, lo correcto fue denunciar, es momento de que los que tengan miedo ahora sean ellos y confío en la justicia a pesar de todas estas irregularidades, confío en que van a hacer su trabajo.

"Invito a las mujeres a denunciar, yo sé que hubieron dos víctimas más de él, hay más mujeres víctimas de violación y las invito a denunciar, a que me ayuden y a que no tengan miedo, él podrá comprar muchas cosas, pero jamás podrá comprar nuestra voz", denunció.

El seguimiento legal procederá este miércoles, donde sus abogados, Rogelio Ramírez y Xavier Olea, emitirán sus puntos en contra, como el hecho de que nunca tuvieron oportunidad de ver las pruebas, ni la validez del proceso de las mismas, el interrumpir el lapso de cuatro meses solicitado para llevar a cabo la investigación, su nulo conocimiento de la audiencia y el hecho de que la familia del acusado estuviera esperándolo en Acapulco, lo que apuntaría que estaban seguros de su liberación.

"El recurso que presentaremos el día miércoles es un recurso de apelación que deberá ser resuelto por un magistrado en materia penal del tribunal superior de justicia del estado de Guerrero.

"Ese magistrado tiene en sus manos el valorar si la decisión del juez fue correcta o no, el dictamen es ilícito y como consecuencia vamos a presentar denuncias penales en contra del perito, del juez, del presidente del tribunal, de Ojeda y de sus abogados, porque sin duda se confabularon para lograr la resolución de ayer", aseguró Olea.

Ante el dictamen, los involucrados temen que Ojeda Franco pueda salir del País o amenazar a la víctima, por lo que también solicitarán al fiscal asegurar su seguridad y la de su familia, mientras que el actor Gonzalo Peña, presunto cómplice del delito, sigue prófugo de la justicia con una orden de aprehensión en su contra.