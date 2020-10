Eduardo Capetillo hace llorar a Biby Gaytán con mensaje a su hijo

La actriz y cantante Biby Gaytán compartió el fin de semana un video que muestra cómo se conmovió con una interpretación de Eduardo Capetillo y su hijo, pero sobre todo con unas palabras que la llevaron a ella hasta el llanto.

"Y es en esos momentos cuando la vida te pone a prueba", aseguró la también bailarina originaria de Chiapas en su publicación de Instagram, plataforma donde compartió el clip de cerca de 2 minutos y medio en el que el exTimbiriche y su hijo cantan "Más Que Alcanzar Una Estrella".

"Así te habla mi corazón, ahórrate el sufrimiento", fue lo que escribió en el mismo video Eduardo Capetillo en su plataforma. Además de la interpretación, él dedicó unas palabras conmovedoras a su hijo, mismas que conmovieron a los presentes y sobre todo a Biby Gaytán.

"Si tú te acuerdas la última vez que compartimos el escenario fue en un cumpleaños de una compañera nuestra en Toluca. Esto para mí es el éxito, yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años aproximadamente que apenas alcanzaba a tocar la guitarra. Su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario", inició su intervención el intérprete de 50 años.

"Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar. Me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida y hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo", fue como continuó el cantante su mensaje en el que sinceró con sus sentimientos con su hijo, finalizando con un "Te amo con todo mi corazón".

En ambas plataformas los videos han contado con cientos de comentarios en los que mencionan que se les ha erizado la piel por lo que aparece en el clip, además de calificar como un "gran momento" la interpretación de padre e hijo.

Eduarod Capetillo tendrá una conferencia musical denominada "Con todos menos conmigo" el 16 de octubre.