Eduardo Berizzo asume como DT de la selección paraguaya

Asunción, Paraguay.

Jugar con alegría. Mantener la tenencia de la pelota con un esquema 4-3-3. Y ante todo "compromiso".



Esas fueron las primeras ideas expuestas por Eduardo Berizzo al ser presentado como nuevo técnico de Paraguay.



El argentino de 49 años es el quinto entrenador de la Albirroja en los últimos cinco años y su objetivo apunta a conseguir la clasificación a una Copa Mundial tras perderse las últimas dos ediciones del torneo.



"Tengo mucha alegría por estar como técnico de Paraguay y espero que esa alegría sea mayor dentro de tres años", dijo Berizzo con relación al objetivo de clasificar al Mundial.



La dirección del equipo nacional estuvo en manos del colombiano Juan Carlos Osorio durante un breve ciclo de cinco meses en el que solo dirigió en un amistoso. Al citar razones, el ex seleccionador de México presentó su renuncia el 13 de febrero pasado.



Berizzo tendrá apenas cuatro meses para encarar su primer compromiso oficial: la Copa América en Brasil.



Su primera presentación en el banquillo será en la fecha internacional de amistosos que se disputarán el próximo meses en ciudades de Estados Unidos. Paraguay jugará contra Perú el 22 de marzo en Harrison, Nueva Jersey, y cuatro días después ante México en Santa Clara, Estados Unidos.



En la Copa América, la Albirroja integrará el Grupo B junto a Argentina, Colombia y Qatar. El 14 de junio jugará su primer partido ante los invitados qataríes, flamantes campeones de la Copa Asia.



La última presencia guaraní en un Mundial fue Sudáfrica 2010, cuando bajo la dirección del argentino Gerardo Martino llegó hasta Cuartos de Final.



Al ser presentado en Ypané, el complejo deportivo de la selección, situado en las afueras de la capital Asunción, Berizzo comentó que imagina un equipo "adueñándose del partido, dominando la pelota".



"Pienso en un equipo dinámico con la disposición de jugadores en la cancha de 4-3-3, pero de acuerdo con el desarrollo esa figura táctica puede ir cambiando. No quiero tener un equipo previsible", agregó.



Los colaboradores del cuerpo técnico son Ernesto Marcucci y Mariano Uglessich (asistentes del técnico), Fernando Morelli (preparador físico), Carlos Kisluk (ayudante de la preparación física) y Roberto Bonano (preparador de arqueros).



"Conozco a los futbolistas paraguayos. No impondré ningún estilo ajeno a su ADN", expresó en alusión al temperamento paraguayo de luchar hasta el último minuto y a su conocido estilo de ataque: juego aéreo sobre el área rival buscando el cabezazo.



Berizzo fue defensor de clubes como Newell's Old Boys y River Plate en su natal Argentina. También jugó con Atlas (México), Olympique de Marsella (Francia) y los españoles Celta de Vigo y Cádiz.



Como entrenador se inició dirigiendo a Estudiantes de la Plata en 2011 para, en los años siguientes, sentarse en el banquillo de O´Higgins de Chile. Viene de dirigir en tres clubes de España: Celta, Sevilla y Athletic Bilbao.