La actriz Edith González mostró su imagen sin cabello en la portada de la revista “Quién”.



El pasado agosto, la actriz reveló su lucha contra el cáncer.



“Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal”, dijo Edith el pasado marzo.



Aseguró que tiene muchas razones para sonreír y piensa escribir un libro para contar su experiencia.



La actriz concedió una entrevista a la periodista Karla Iberia Sánchez en donde narra las batallas que ha tenido que enfrentar y su actitud ante ellas.



“La autocompasión y la ceguera no iban a ser sus caminos”, asegura Karla Iberia casi al final del texto.



Además, menciona la importancia del apoyo que ha recibido de su familia para enfrentar la enfermad.



“Quiero que mi hija Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad; ella sabe que el poder está dentro de ti”, es la cita que se resalta en la portada.