Edgar ya es de la Comarca

El Club Santos Laguna le abrió sus puertas al portero reynosense, Edgar Jovanny Alemán, quien está decidido a aprovechar la gran oportunidad para seguir escalando peldaños rumbo al sueño de ser futbolista profesional.

Apenas tiene 14 años de edad, pero el equipo de la Comarca Lagunera ya le había echado el ojo desde hace varios años y en este 2019 decidieron llevárselo definitivamente a Torreón para pulirlo cuanto antes.

"Me siento muy orgulloso de mi mismo, logré un paso muy grande y pues también con algo de nervios porque ya estoy aquí, cada entrenamiento es una prueba y que esté aquí no significa que ya lo logré, al contrario, es más difícil, cada entrenamiento tengo que dar más y más", expresó el joven tamaulipeco, quien ya se encuentra viviendo en la casa club.

"Desde que tenía 8 años ellos (Santos) me dieron la oportunidad, es muy buen equipo, te guían, te enseñan y te inculcan buenos valores tanto futbolísticamente y personalmente", agregó.

Jovanny jugará con las fuerzas básicas del Santos en la categoría Sub-15 y estará constantemente bajo la mirada del cuerpo técnico del las divisiones mayores y también del primer equipo.

"Mi objetivo estando aquí es ser mejor portero cada día, mi objetivo también es formar parte de la selección mexicana y ser un orgullo para mi cuidad Reynosa y mi Estado Tamaulipas, lo del sueño de ser profesional pues no es fácil, pero yo lo daré todo y ya el club decidirá si me suben o no, yo le pondré todas las ganas y todo el esfuerzo", afirmó.

Desde que se puso los guantes buscó una inspiración y un ejemplo a seguir el cual encontró en uno de los mejores guardametas de todos los tiempos.

"El portero que admiro es Gianluigi Buffon, es un líder tanto fuera como dentro de la cancha, dirige a todo el cuadro, desde la delantera hasta la defensa, no es fácil ser un líder y cargar todo el peso del equipo en tus hombros", finalizó.