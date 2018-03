Edelia Hernández

Ashton Kutcher reveló en una entrevista con Dax Shepard que ni él, ni su esposa Mila Kunis, planean dejar herencia a sus hijos y que todo su dinero irá a la caridad.

La pareja tiene dos hijos, una niña de 3 años llamada Wyatt y un bebé de 15 meses, Dimitri. El actor explicó que ambos tienen una vida privilegiada y que ni siquiera lo saben.

NO QUIEREN ADULTOS ENGREÍDOS

Su objetivo es que no crezcan y sean adultos engreídos que piensan que lo merecen todo, según contó, aunque también dijo que si le presentan un buen proyecto, los apoyaría.

“Si mis hijos quieren iniciar un negocio y tiene un buen plan de negocios, invertiría en él.”, dijo Kutcher.

En otra entrevista Mila Kunis también habló sobre la importancia que ambos le dan a no permitir que sus hijos sean malcriados y dijo que no les dan regalos en Navidad ya que son muy pequeños y no sabrían apreciar los presentes.