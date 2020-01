Eddie Murphy Recibirá hoy premio

Ciudad de México.

El actor y comediante estadounidense Eddie Murphy recibirá el Lifetime Achievement Award por su carrera cinematográfica, en la edición 25 de los Critics Choice Awards que se llevarán a cabo este domingo 12 de enero.

En la misma ceremonia el también cantante se encuentra nominado para el Premio al Mejor Actor por su papel como "Rudy Ray Moore", en la cinta Dolemite is my name, una producción original de una plataforma de "streaming".