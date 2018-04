Ed Sheeran destrona a "Despacito"

Aunque 2017 fue un año excelente para Luis Fonsi con su tema "Despacito", el cual es hasta el momento el video más visto en YouTube con más de cinco mil millones de visitas, hubo alguien que logró ser más exitoso durante el mismo año: Ed Sheeran.

Según los recientes resultados de Reporte Global de la Música 2018, el artista británico fue el artista más popular y vendedor del año pasado.

En dicha lista aparecen también Drake en segunda posición, Taylor Swift en tercera, Kendrick Lamar en cuarta, Eminem en quinta, mientras que Bruno Mars y The Weknd en sexta y séptima respectivamente para finalizar el top ten con Imagine Dragons, Linkin Park y The Chainsmokers en octavo, noveno y décimo sitio.

El mismo reporte arrojó que durante el mismo periodo de tiempo la canción más escuchada fue "Shape of you" de Ed Sheeran con 26.6 sencillos vendidos, el cual estuvo muy cerca de "Despacito", de Luis Fonsi con 24.3 millones.

Sheeran también logró meter su tema "Perfect" a este mismo conteo pero en la posición nueve.

En este top ten también figuran en la tercera posición el tema "Something Just Like This", de The Chainsmokers y "That's What I Like", de Bruno Mars con 11.5 y 9.7 respectivamente.

The Chainsmokers también aparece en el listado de los singles más populares de 2017 con su canción "Closer", las cual ocupó el quinto puesto.

En la lista también aparecen "Humble" de Kendrick Lamar, "Attention" de Charlie Putt y "I´m The One" de Dj Khaled. La lista la competa "Believer" de Imagine Dragons.

Por su parte en el rubro de los álbumes más vendidos de 2017 fuera en el primer sitio de nueva cuenta Ed Sheeran con su álbum "÷", mientras que en el segundo tercer sitio se ubicaron "Reputation" de Taylor Swift y "Beautiful trauma" de Pink.

El cuarto, quinto y sexto álbum más vendido fue "Human", de Rag'n'Bone Man, "The Thrill Of It All", de Sam Smith y "Songs Of Experience", de U2.

Las posiciones séptima y octava fueron para Kendrick Lamar con "Dam" y Eminem con "Revival".

Este top ten lo completan Harry Styles con su disco homónimo y Bruno Mars con "24k magic".