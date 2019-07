Ed Sheeran confirma su matrimonio con Cherry Seaborn

Cd. de México.

Este viernes, el cantante británico confirmó en una entrevista publicada en su canal de YouTube que él y Cherry Seaborn se habían casado.



Durante la promoción de su más reciente material No.6 Collaborations Project, Charlamagne the God cuestionó a Sheeran sobre la canción "Remember the Name", que canta con Eminem y 50 Cent; ya que en una parte de la letra habla sobre su esposa.



"En realidad, antes de que Cherry y yo nos casáramos, sabía que nos casaríamos en el momento en que salió la canción", dijo Sheeran, de 28 años. "(pensé) alguien escuchará eso y dirá: 'Oh, ¡ellos están casados!' No sabía cómo se interpretaría eso" dijo el intérprete.



El diario británico The Sun informó en febrero que el artista y su novia se habían casado en diciembre en su casa de Suffolk, Inglaterra, en compañía de 40 amigos y familiares.



"Fue muy tranquila (la boda), sólo los amigos de la escuela de Ed, familia y el sacerdote", informó el periódico, "no quería ningún problema y quería que fuera algo completamente para ellos, sólo una pequeña boda de invierno ... Ninguno de los dos estaba tan preocupado por hacer un gran asunto al respecto".



El mismo tabloide informó que la pareja estaba planeando una celebración más grande para su grupo más amplio de amigos en el verano.



Sheeran conoció a Seaborn en la escuela cuando tenía 11 años, pero comenzaron su relación hasta el verano de 2015, cuando se reconectaron y compartieron su primera cita en la fiesta anual del 4 de julio de Taylor Swift .



En enero de 2018, Sheeran reveló que le había hecho la pregunta a Seaborn, quien lo inspiró para escribir su balada "Perfect".



"Me conseguí una novia justo antes del año nuevo", escribió el ganador del Grammy en Instagram, "estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están contentos".