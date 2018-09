Economía no está en bancarrota: IP

Ciudad de México

Líderes del sector privado negaron que la economía mexicana esté en "bancarrota", como lo declaró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y añadieron que las inversiones necesitan un ambiente seguro y esas afirmaciones no ayudan.

El presidente de Consejo de Kimberly Clark y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González Laporte, consideró que lo dicho por López Obrador servirá para "matizar" el hecho de que no cumplirá con todas las promesas porque hay insuficientes recursos.

Durante su participación en el Foro Económico Forbes 2018, expuso que "sin la confianza, la inversión no se da", por ello consideró que el comentario del próximo presidente de México de que existen desequilibrios económicos en la política financiera a cargo de Banco de México que podrían afectar el desempeño de la economía es "dramático".

"Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo porque no hay suficientes recursos. Y que no se va a gastar más de lo que se debe. Pero creo que se pudiera haber utilizado otro adjetivo porque tenemos una situación económica que sigue creciendo, aunque no al ritmo que quisiéramos", afirmó el empresario.

Enfatizó que no comparte la visión de que el país está en bancarrota, aunque admite que no se podrá cumplir con todos los propósitos.

"Sí comparto el hecho de ser realistas de que no se va a poder hacer todo por falta de recursos y por falta de tiempo porque nunca hay suficientes recursos", recalcó.

Habló de que el presidente electo muestra a veces un rostro pragmático y en otras ocasiones un carácter predicador.

Lograr un balance entre esas facetas es importante para que haya confianza para invertir, afirmó.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expuso que para los inversionistas la confianza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos.

Consideró que los principales problemas de México son baja inversión en infraestructura, corrupción, inseguridad, entre otros.

"La fortaleza de nuestras variables macroeconómicas nos indican que tenemos certeza y confianza de que podemos seguir invirtiendo en México", afirmó.

También comentó que la inversión total (pública y privada) debe pasar de 22 a 30 por ciento en el próximo sexenio.

Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que la autoridad debe impulsar las inversiones para generar crecimiento y, en clara alusión al comentario de que México está en bancarrota, dijo que el país crece aunque sea al 2%.

El presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Enrique Bojórquez, dijo que es extremo considerar que el país se encuentra en bancarrota como declaró este domingo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

"No estamos en una economía boyante, no somos un país rico. Estamos en desarrollo, me parece extremo pensar que estemos en bancarrota" dijo el directivo.

La AMFE hizo un planteamiento al gobierno entrante para mejorar las condiciones de fondeo de la banca de desarrollo en México, a fin de aplicar una nueva estrategia de financiamiento que llegue a la población del país que aún no tiene servicios de crédito y fomentar actividades productivas.

