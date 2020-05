Eclipsados por Jordan

A ellos seguramente no les agrada escuchar el nombre de Michael Jordan, y más ahora con la euforia del documental "The Last Dance", que presentó el pasado fin de semana los últimos dos capítulos.

Gracias a "Air Jordan", más de la mitad de basquetbolistas que integraron el original Dream Team de Barcelona de 1992 -quitando a Jordan y Scottie Pippen que eran compañeros en los Bulls de Chicago - no lograron levantar jamás el trofeo del campeón Larry O´Brien de la NBA.

Cinco súper estrellas de ese grupo y miembros del Salón de la Fama: Charles Barkley, John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing y Chris Mullin, jamás pudieron alcanzar la gloria, pues cuando estaban cerca de hacerlo se les atravesaban en la duela los Bulls liderados por Jordan.

De los otros seis integrantes de aquel icónico equipo entrenado por Chuck Daly, solamente Earvin "Magic" Johnson, Larry Bird y Pippen -escudero inseparable de Jordan - ya habían sido campeones previo a esos Juegos Olímpicos.

Otro par de basquetbolistas de ese equipo también se coronaron. Clyde Drexler logró el título con los Rockets de Houston hasta que Jordan se retiró para ir a jugar beisbol, y David Robinson, quien se coronarse con los Spurs hasta que Michael ya se había retirado de los Bulls.

Y el último integrante del Dream Team, que tampoco logró coronarse nunca, fue Christian Laettner.

Christian brincó al Dream Team desde el colegial. Nunca tuvo a Jordan como un rival real, pues Laettner jugaba en un equipo sin aspiraciones en el Oeste e incluso hasta fue compañero de Michael al inicio del actual siglo cuando el ex estrella de los Bulls regresó por última vez a la duela para ser parte de los Wizards de Washington.