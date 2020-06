Echan de una cafetería a indígena estudiante de doctorado tras confundirla con una vendedora ambulante

"Tan bonito el día hoy y nos acaban de correr de la cafetería-pastelería francesa Oh la la. A Ali Roxox la detuvieron en la puerta prohibiéndole el paso de manera déspota diciéndole que no podía entrar a vender. No ha sido la primera vez que nos pasa. Estoy hasta la chingada de tanta humillación racista y violencia hacia las mujeres indígenas de este pueblo", denunció Montserrat Balcorta Sobrino, también estudiante en dicho centro universitario.

Lo anterior ocurrió la tarde del martes en el negocio "Oh la la! Pastelería Francesa" ubicado en Calle Real de Guadalupe No. 2 en el Centro de San Cristóbal de Las Casas. Ambas estudiantes son de la etnia maya k´iche´ de Guatemala.

Ali Roxox denunció:

"Es lamentable que en pleno siglo XXI todavía se considera a las y los indígenas como personas inferiores solo por su identidad étnica y que son asociados en este contexto con el comercio informal, con el analfabetismo, y son discriminados por su condición económica, educativa, cultural y de género.

"Pero yo les afirmo que los y las indígenas poseemos el mismo nivel de inteligencia y habilidades que las y los demás, tenemos los mismos derechos y que podemos optar y desenvolvernos en los diferentes espacios académicos, laborales, políticos y económicos.

"Yo me siento orgullosa de ser una mujer indígena maya K´iche´ de Guatemala y que haya tenido la oportunidad de acceder a estos espacios académicos en donde me desenvuelvo actualmente, producto de mis esfuerzos personales durante todo el proceso".