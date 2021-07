Echa sus flores al cine

| LLEGA EN JUNIO La Casa de las Flores: La Película llegará el 23 de junio a Netflix.

TACA EL DESEMPLEO

"En el verano del 2020 me empezó a dar mucha angustia pensar que el equipo de trabajo con el que suelo filmar aquí en México estaba desempleado y que las cuentas bancarias iban decreciendo y había que buscar una solución, y la serie nos ha dado tantos regalos, bendiciones y buenos momentos, que era muy fácil plantearnos echar mano de ella para hacer una película.

"El público no quería que nos fuéramos, a la tercera temporada le fue muy bien, pero nosotros teníamos este pacto de terminarlo en tres temporadas, pero cuando llamé a los actores y analizamos por lo que estaba pasando el mundo y nuestras carreras, sabíamos que iba a ser muy divertido reencontrarnos con el equipo, generar empleo y disfrutar un poco más de la familia de la Mora", compartió Caro en entrevista exclusiva.

UN SECRETO MÁS POR DESTAPAR

Y sabiendo que aún quedaba una historia más por contar, el mexicano se aventuró a llevar la de Delia (Norma Angélica) a la pantalla grande, un personaje que, si bien no es protagónico, ha sido crucial en la vida y secretos de los integrantes de esta casa.

"Si me hubieran dicho que se trataría de una cuarta temporada, me hubiera costado más trabajo pensar en cómo continuarla, pero ahora puedo decir que podría hacer varias películas, al final estamos hablando de un núcleo familiar donde pasan muchas cosas que se pueden seguir contando, definitivamente da para mucho más.

"Pero para esta yo tenía muy claro que quería hablar de la lealtad hacia alguien que ha cuidado de los tres hermanos De la Mora. Durante todos estos años y estas tres temporadas, Delia era la excusa perfecta para volverlos a reunir", adelantó el director, de 36 años

INVITADA A LA ALTURA

El filme, que fue rodado en secreto a finales del año pasado en Ciudad de México, traerá de vuelta al elenco original, menos Verónica Castro: Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Juan Pablo Medina, y continuará jugando entre las líneas de pasado y presente, donde el toque especial lo agregará la llegada de la primera actriz Angélica María.

"Me tiene muy feliz y entusiasmado ya poderlo compartir porque es un sueño, la historia la escribí junto con Gabriel Nuncio, con quien también escribí las temporadas, y justo empezó a salir un personaje que tenía que jugar en los dos tiempos, tenía que estar relacionado con Virginia de la Mora y los hermanos De la Mora tendrán que acercarse a ella para solucionar un problema que es el meollo de la película.

"Nos dimos cuenta de que teníamos que buscar un nombre que fuera acorde con el proyecto y la primera que se me vino a la cabeza fue Angélica, la pasamos muy bien, me ha caído increíble, es simpatiquísima, amorosísima y muy profesional", aseguró el creador.

MANOLO HASTA EN LA SOPA

Como consentido de Netflix, gracias al acuerdo de exclusividad que comparten, el mexicano se encuentra más activo e inspirado que nunca. Ya planea un nuevo proyecto para este verano y otro filme, además de estar actualmente grabando en España su musical Érase Una Vez... Pero Ya No, protagonizado por Sebastián Yatra.

"Ojalá al término de mi contrato las cosas y el romance sigan en buenos términos porque he sido muy feliz aquí, me siento muy cómodo, me llevo muy bien con el equipo y me siento en un lugar seguro y con una exposición global que también es importante, porque ahora quiero que mis proyectos no solamente sean mexicanos y españoles, sino que tengan alcance a otros países.

"Se siente increíble sentirse así de querido, eso siempre es importante, y también me siento con mucha responsabilidad con los proyectos que escojo, pero estoy muy contento con las ganas y oportunidades de experimentar otros géneros, de saltar de la comedia al drama y ahora estar haciendo un musical", expresó.