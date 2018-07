Ebrio causa daños en 7 vehículos

Un conductor ebrio chocó su camioneta contra siete vehículos estacionados, en el sector San Bernabé, en Monterrey.



De acuerdo con Tránsito municipal, el presunto responsable se identificó como Raúl Fabián Lizcano, quien conducía una pick up Dodge Ram.



Una fuente indicó que con un dictamen médico se determinó que el hombre tenía .150 grados de alcohol en la sangre, equivalente a ebriedad completa.



El informante detalló que el conductor se impactó contra un Plymouth, un Sentra, una pick up GMC, una Nissan estaquitas, un Logan y dos Tsuru.



Señaló que el choque múltiple fue reportado alrededor de las 7:00 horas, en el cruce de las calles Las Rocas y Brezo.



No se reportaron lesionados. Al lugar acudieron elementos de Tránsito y de Fuerza Civil.