Ebrard: Plan migratorio fue propuesta nuestra

Cd. de México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que el plan acordado para reducir el flujo migratorio fue una propuesta de México en las negociaciones y no de Estados Unidos.



"Estados Unidos no era lo que quería, no era su plan principal, esta es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa.



"Quisiera yo aclarar. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó líneas y las debemos seguir, no habría negociación ni nada", señaló en conferencia matutina con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Canciller rechazó que el plan propuesto por México se relacione con la estrategia del Comando Sur, pues lo que se busca es que las medidas en su conjunto reduzcan el flujo.



"Lo del Comando Sur es otra cosa. La complejidad es que tenemos que coexistir con un país que tiene una visión sobre la migración y nosotros tenemos otra. Partamos de la idea de que Estados Unidos no quiere migrantes", agregó.



Ebrard dijo que se sigue insistiendo con Estados Unidos en el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica, a fin de respaldar a los migrantes.