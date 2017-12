Ebrard no tiene pendientes en la capital: Mancera

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que Marcelo Ebrard no tiene pendientes en la Ciudad de México.

En breve declaración, el mandatario capitalino respondió que no hay pendientes, ni siquiera relacionados a la Línea 12 del Metro, la cual tuvo que ser cerrada por un año y medio debido a una incompatibilidad entre ruedas y rieles; este proyecto fue el más ambicioso de Ebrard Casaubón cuando fue Jefe de Gobierno capitalino.

A partir del cierre, el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó investigaciones, que derivaron en sanciones administrativas y económicas a diversos funcionarios de la gestión de Marcelo Ebrard, entre ellos, el titular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido señalamientos formales en contra del Jefe de Gobierno.

"Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente", dijo Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa.