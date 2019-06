Ebrard: México no es responsable del consumo de drogas en EU

NOTICIAS RELACIONADAS López Obrador recibe apoyo de Slim ante amago de Trump

Cd. de México.

México no es responsable del alto consumo de estupefacientes en Estados Unidos ni el elevado flujo migratorio de centroamericanos, respondió el Canciller Marcelo Ebrard.

Esto luego de que esta mañana el Presidente Donald Trump acusara que el 90 por ciento de las drogas que entran a su país lo hacen por México, además de insistir en que no frena a los migrantes ilegales.



"El flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México", tuiteó Ebrard.



El titular de la SRE confirmó que viajará a Washington para buscar a funcionarios estadounidenses.



Fuentes de la Cancillería dijeron que debido a que no hay funcionarios de primer nivel que reciban a la delegación mexicana, su salida podría darse en la tarde-noche.



"De acuerdo a las instrucciones del Presidente hoy saldremos varios funcionarios hacia Washington D.C. para entablar conversaciones a la brevedad con las autoridades norteamericanas. El trato a México es injusto y no tiene sentido económico para nadie", expresó.



Insistió en que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, pues reciben bienes y servicios esenciales, además de productividad.