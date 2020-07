Eagles transmitirá concierto como regalo a sus fans

Como un regalo a todos sus seguidores la banda estadounidense Eagles transmitirá su concierto "Live From The Forum MMXVIII" por ESPN, un show que fue grabado durante su gira del 2018 cuando se presentaron en Los Ángeles, California.

"Los fanáticos de la música y los deportes han estado excluidos de los eventos en vivo durante más de tres meses. El estreno de 'Live From The Forum MMXVIII', este fin de semana, es el regalo de los Eagles para sus fanáticos", dijo el manager de la banda Irving Azoff mediante un comunicado.

El show consistirá en la recopilación de las presentaciones que ofrecieron durante el 12, 14 y 15 de septiembre de 2018 en los Ángeles, además el 16 de octubre estará disponible el disco de dicho evento en todas las plataformas digitales, en donde se podrá escuchar la selección de 26 temas.

Así como el disco, el video que fue una producción de Scheme Engine y fue dirigido por Nick Wickham, también estará disponible el 16 de octubre a través de Rhino en una variedad de formatos de audio y video, incluyendo Blu-ray, CD, Vinyl y Streaming.

También se informó que habrá una edición súper deluxe con el set captura actuaciones en vivo de los éxitos más emblemáticos de la banda como "Hotel California", "Take It easy", "Life In the fast lane" y muchas más.

El evento se transmitirá el domingo 5 de julio, a las 19:00 horas por ESPN y será presentado por Chris Berman, fanático de los Eagles desde hace mucho tiempo.

"El deporte y la música han estado durante mucho tiempo en la parte superior de la lista por poder reunir a personas de todo tipo. Los Eagles han estado haciendo exactamente eso durante casi medio siglo", dijo Berman.