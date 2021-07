Duván Vergara ya reportó en pretemporada con el Monterrey

Vergara llega a los Rayados proveniente del América de Cali. El cuadro regio pagó alrededor de 3.5 millones de dólares por su ficha.

Noticia Relacionada Liga MX anuncia nuevas medidas contra el Covid

Quién todavía no se aparece en la pretemporada del cuadro al mando de Javier Aguirre es Esteban Andrada, el portero proveniente de Boca Juniors, no podía ni siquiera vestirse con los colores de Monterrey ya que el club mexicano no había depositado el primer pago por sus derechos, lo que se supone ya realizó.

Vergara es la tercera alta de los regios para este torneo: Héctor Moreno fue el primero y Andrada el segundo.

"Vengo muy contento, con muchas ganas de mostrarme, y lo que le digo a los fanáticos es que esperen mucho de mí", dijo el colombiano al llegar al hotel de concentración de los Rayados.

Vergara de 25 años, comenzó en el Envigado, para después pasar al Rosario Central de Argentina y regresó a su país con el América de Cali. En sus últimos tres torneos jugó 70 partidos y anotó 19 goles.