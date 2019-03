Durazo: Requiere Guardia Nacional 20 mmdp este año

La conformación de la Guardia Nacional requerirá, tan sólo este año, de una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos, reveló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

En entrevista, el funcionario indicó que ese presupuesto se utilizará básicamente para el reclutamiento de 21 mil nuevos elementos, lo que implica capacitación, sueldos, prestaciones, uniformes y equipamiento e incluso viáticos.



"No nos vamos a esperar a la aprobación de la ley, vamos haciendo desde ya ejercicios presupuestales y también de carácter administrativo. Estamos hablando de que en el transcurso del año se reclutarán 21 mil 170 elementos.



"En este momento el gasto lo van a representar estos 21 mil y pico de nuevos reclutas. Estamos hablando en números redondos de que la Guardia este primer año pudiera requerir de un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos en este año", expuso.



No obstante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del 4 de marzo, anunció que destinarían 15 mil millones de pesos a la Guardia Nacional en este año.



En la sede de la dependencia, Durazo explicó que se sumarán a la Guardia Nacional 34 mil efectivos de las Policías Militar, Naval y Federal, pero con todo y su presupuesto, percepciones, vehículos y equipos.



Es decir, indicó el Secretario, que el presupuesto que se le destinará el próximo año a la nueva fuerza de seguridad, incluso podría ser mayor al de este 2019.



"El próximo año será un poco más en virtud de que ya se incorporarán, como parte del presupuesto de la Guardia, lo que ahora forma parte del presupuesto de Sedena, de Marina y de la Policía Federal", abundó Durazo.



El Secretario subrayó que la inversión para la Guardia respetará la premisa del Gobierno federal de no crear nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes, por lo que se hará a partir de recursos propios y reacomodos presupuestales.



Abundó que, como parte de los preparativos para la puesta en operación de la Guardia -cuyo decreto de creación se publicará esta semana-, el Gobierno federal construirá este año 87 cuarteles con capacidad promedio para 120 elementos.