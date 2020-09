Durazo, el mejor evaluado del gabinete tras captura del "Marro"

Los aprobadosAlfonso Durazo (SSP)

Capturado

Vaya triunfo el que logró colgarse el Srio. Durazo, pues en un operativo conjunto capturaron a José Antonio Yépez, mejor conocido como el Marro. Este tema valió el 62% de su cobertura mediática. Durazo supervisó el traslado del Marro al penal del Altiplano en el Edomex. No se les vaya a escapar, pues eso ya sucedió en administraciones pasadas. En Navolato, Sinaloa, fue asesinado César Carillo Leyva, hijo de Amado Carillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Por si eso no fuera suficiente, Durazo aseguró que 18 funcionarios que trabajaron para García Luna han sido destituidos. Fuerte crítica pronunció el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al pedirle que se mantenga neutral y que no politice la seguridad. Por estas razones fue el secretario mejor evaluado en agosto. «Prepárense sonorenses pues ahí les voy...»

Esteban Moctezuma (SEP)

Teleeducación

Por primera vez en lo que va de la administración, el Srio. Moctezuma logró colarse al medallero de los secretarios mejor evaluados. Firmó un convenio con las televisoras, para transmitir contenido educativo y así poder llegar a millones de estudiantes alrededor de todo el país. Este tema representó el 24% de su cobertura mediática. Presentó el calendario escolar para escuelas públicas y privadas y dio a conocer los canales y horarios en los cuales se transmitirán las clases. Anunciaron la entrega y sanitización de los libros de texto gratuito. Por el regreso atípico de clases cayeron 70% las ventas de artículos escolares. Moctezuma acompañó al presidente López Obrador a una reunión de la Conago en San Luis Potosí, ¿nos están tratando de decir algo?

Marcelo Ebrard (SRE)

Buscando la vacuna

Voy derecho y no me quito, ese parece ser el lema del Srio. Ebrard. En agosto no quitó el pie del acelerador y firmó un acuerdo con la farmacéutica AstraZéneca, Fundación Slim y el gobierno de Argentina para la producción masiva de la vacuna contra el covid-19. Este tema fue el más mediático y generó el 27% de su cobertura mediática. También informó que México participará en ensayos clínicos de vacunas en Italia y Rusia; aseguró tener entendimientos con dos empresas chinas y una de EE.UU. sobre pruebas clínicas de la vacuna. Al parecer, el Srio Ebrard entendió que todo lo relacionado con la posible cura del coronavirus le generará mucha cobertura mediática. El canciller anunció que donará a países del Caribe ventiladores mecánicos. Por último, manifestó su pésame a Donald Trump por el fallecimiento de su hermano.

Luis C. Sandoval (Sedena)

Descarrilados

El Srio. Sandoval se apunta una nueva estrellita, esto tras la detención de Jose Antonio López, el Marro. Este evento generó el 41% de su cobertura mediática. También apunten la detención de Guadalupe V, la Teniente, mano derecha del líder del cártel Noreste. El enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el crimen organizado desató una ola mediática, pues se escucha a un soldado decir: "está vivo... mátalo"; se sospecha que hubo una ejecución extrajudicial. Una imagen dice más que mil palabras,, en este caso existe video y audio. Otro tema espinoso fue el señalamiento que hizo un medio internacional sobre el desvío de 385 millones de pesos en la administración de EPN. Sería importante que la Sedena aclare qué sucedió y en caso de existir culpables, sentenciarlos.

José Rafael Ojeda (Semar)

Cumpliendo

Sin hacer mucho ruido y recibiendo una cobertura mediática discreta, la Semar y el Srio. Ojeda está dando buenos resultados. La captura de José Antonio López, el Marro, generó el 31% de su cobertura mediática. Además, capturaron a Carlos Jesús, el Nariz, presuntamente vinculado al CJNG. El Srio. Ojeda aseguró que el material que más se decomisa en Sonora es la droga sintética. En San Marcos, Guerrero, aseguraron más de 2 toneladas de cocaína y 500 litros de combustible. Llama la atención que reciben pocos reflectores mediáticos, sin embargo su cobertura normalmente acaba siendo positiva.

Los reprobados

Ya todos sabemos el desenlace de esta historia, lo renunciaron, aunque la versión que manejan es que renunció por motivos de salud. El polémico audio filtrado en las redes sociales, donde asegura que la 4T está llena de contradicciones, de paso salpicó a Alfonso Romo, Víctor Villalobos y Rocío Nahle, entre otros. El polémico audio provocó el 60% de su cobertura mediática. La polémica se desató por el reclamo de Semarnat a la Sader al presentar esta última un proyecto para el uso de un herbicida. ¿Habrá algo que nos esté ocultando Alfonso Romo? En Topolobampo, Sinaloa, Toledo está tratando de echar abajo una inversión de una planta de fertilizantes a través de una consulta popular. ¿A quién les recuerda?.

Jorge Alcocer (SSA)

El relegado

Se superaron los peores escenarios y agosto cerró con 64 mil muertes como consecuencia del coronavirus. Estas tristes muertes, generaron el 26% de la cobertura mediática. Ahora sí, gran triunfo lograron las autoridades federales a través del decreto que prohíbe la venta de alimentos chatarra a menores de edad, lo difícil será la aplicación de la ley. Por si no fuera suficiente el desastre de López Gatell, lo van a premiar con la Cofepris, Conadic y otras 11 oficinas gubernamentales que pasan a su mando, eso se llama caer para arriba.

Un tribunal federal ordenó a la SSA garantizar el abasto de medicamentos para niños con

cáncer, ojalá el gobierno cumpla.

Miguel Torruco (Sectur)

Interlingua

Patético por no decir ridículo el resultado de la campaña que sacó la Sectur en su portal VisitMexico.com, pues literalmente tradujeron los nombres de varios destinos turísticos en México, por ejemplo: "warrior" es Guerrero, entre muchos otros... Eso sí, pidieron una disculpa. Este tema generó el 16% de su cobertura mediática. Menudo pleito se traen Sergio Loredo, Director General de Tecnocen y el Srio. Torruco, el primero demandó a Torruco ante la SFP de Irma Erendida Sandoval. La Sectur estimó que habrá una caída del 70% de turistas internacionales al país. Terrible mes para el Srio. Torruco y la Sectur.

Víctor Villalobos (Sader)

Ventaneado

Pocos de ustedes sabrán quién es el Srio.Víctor Villalobos y la razón es bastante sencilla: casi nunca aparece en los medios de comunicación y como consecuencia pocos lo conocen. En agosto, el famoso audio donde se le escucha al ex secretario Toledo despotricar contra el Srio. Villalobos por no apoyar la agroecología y las tensiones por el proyecto del glifosato, generaron el 52% de su cobertura mediática. Villalobos reviró y aseguró que su dependencia no se va a disculpar con la Semarnat por el anteproyecto presidencial de glifosato. Te lo digo Víctor para que lo entiendas Alfonso Romo. Por último, Villalobos dio positivo a covid-19

Rocío Nahle (Sener)

Aislada

La Sria. Nahle dio a conocer en su cuenta de Twitter que estará aislada por contagio de covid-19. Este tema generó el 24% de su cobertura mediática. Nahle no se salvó de las críticas que le hizo el exsecretario Toledo. Según la Sener la venta de las gasolinas en el país ha comenzado a recuperarse. La pregunta del millón: ¿respecto a meses pasados o respecto al mismo periodo del año anterior? Es curioso por decir lo menos, cómo buscan manejar los datos. Sempra Energy anunció que su construcción e inversión siguen sin ser autorizadas por la Sener. Tal vez deberían buscar a la funcionaria encargada de la nueva refinería del país pues esa obra obtuvo todos los permisos sin chispar.