Durante el debate del Brexit; manifestantes semidesnudos irrumpen en el Parlamento británico

Un docena de manifestantes semidesnudos del movimiento social Extinct Rebellion irrumpió la tarde de este lunes en el Parlamento británico durante el debate del Brexit, informan medios locales.

Los activistas llevaban escritos en sus cuerpos consignas con lemas a favor del medioambiente como "acto de justicia climática", "colapso ecológico" o "dejad de perder el tiempo". Asimismo, los manifestantes justificaron su acción como un medio para llamar la atención sobre el hecho de que el Gobierno británico y los medios de comunicación están ignorando el cambio climático "de forma flagrante e imprudente".

"Estoy cansado del tiempo y de los recursos que nuestro Gobierno desperdicia en la reorganización de las tumbonas del Brexitanic", dijo el biólogo Iggy Fox, uno de los manifestantes que entraron en la cámara, al tiempo que denuncia que "están quemando" el futuro.

La Policía expulsó de la sala a todos los manifestantes que participaron en la acción de protesta, y los arrestó bajo la acusación de ofensa a la decencia pública.

BREAKING: Just when you thought Brexit couldn´t get any more preposterous, the House of Commons has been invaded by a bunch of naked protestors. pic.twitter.com/MnD8S4vifj