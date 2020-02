Durango ya es cosa del pasado

Credito Fuente Origen

El partido de la jornada 21 entre Atlético Reynosa y Durango tendrá un sabor especial para el portero Eduardo Garza, quien disputó la primera vuelta del torneo con los Alacranes pero el destino lo trajo de vuelta a casa y este lunes los tendrá como rivales.

Dicen que la sangre llama y "Lalo" acepta que está feliz por haber regresado a defender la camiseta del equipo de su tierra.

"Pasaron algunas cosas pero ya todo se arregló, en diciembre les pedí la oportunidad a Miguel y al profe Gastón de regresar y desde hace tiempo quería agradecerles públicamente a la directiva por ese apoyo brindado otra vez, regresé a donde nunca debí de salir y tengo una espinita clavada con el equipo y con la ciudad, esta es la revancha que quería y vamos por todo este torneo", afirmó el guardameta nacido en esta frontera.

Garza regresó con la mejor actitud pero sabe que tendrá que esperar su oportunidad. Por el momento la titularidad bajo los tres postes le pertenece a Jonathan León y en la competencia también está el joven José Medina.

"Son muy intensos los entrenamientos con el profe Barajas y el profe Gastón pero ya estoy bien acoplado, estoy listo para cuando me requieran, ahorita me toca ayudar y apoyar al equipo desde afuera del terreno de juego, siempre he sido muy creyente de Dios y siempre he pensando que los tiempos de Dios son perfectos y te llega la oportunidad cuando menos te lo esperas y por eso uno tiene que estar preparado siempre", comentó.

Sobre su ex equipo señaló que espera un partido complicado ya que tienen mucho orden táctico pero aseguró que el Atlético tiene los argumentos suficientes para ganar de visitantes y sumar tres o hasta cuatro puntos.

"Durango es un buen equipo, está muy bien dirigido y bueno me ayudó mucho en el crecimiento personal y deportivo, pero ahora estoy con Reynosa y siempre he sido de aquí, vamos por el triunfo, es dar un pasito más para estar más arriba, este equipo está para grandes cosas", dijo.

Por último el cancerbero se dirigió a la afición local que lo ha recibido con los brazos abiertos y que cada 15 días están con el equipo.

"Agradecerle a la afición por ese apoyo, algunos estaban ahí desde los partidos amistosos, me he sentido apoyado también, creo que ellos también tienen su revancha y este torneo es para ellos", finalizó.