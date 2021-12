Durango, Campeón de la liga Premier

El equipo dirigido por Jair Real llegó al estadio Mario Villanueva Madrid con ventaja de un gol que obtuvo en su casa y aunque su postura no era la de tirarse atrás para aguantar el marcador, el empuje del conjunto local los hizo retroceder metros hasta terminar, incluso, metidos sobre su portería pidiendo la hora hacia el final del tiempo reglamentario.

Por parte de los locales, tuvieron algunas aproximaciones que no lograron concretar para por lo menos estirar el duelo final a los tiempos extra. Al equipo de Carlos Bracamontes le bastaba con ganar la vuelta por un gol para mandar too a los tiempos extra, pero no lograron vencer al arquero duranguense, Cristian Flores, quien al final se convirtió en una de las figuras.

Ni siquiera el goleador del torneo, el atacante el Inter Klinsmann Calderón, logró poder hacer daño a los Alacranes, quienes aguantaron todo lo que tenían en contra para finalmente llevarse esta final y el título de la Serie A de la Liga Premier.

"No sé qué decir porque estoy como anestesiado, no sé qué pasa", comentó Jair Real, técnico del equipo campeón. "Lo que representa ese trofeo, solamente nosotros lo sabemos. Mis respetos para Inter Playa porque aquí empecé mi carrera, pero ahora somos campeones".

Por su parte, el atacante duranguense José Rodríguez señaló que "no pensé que iba a costar tanto, se sufrió, y afortunadamente nos tocó ganar ahora".