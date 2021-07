Duran siete días ¡sin electricidad!

Barbara Muñiz González , vecina, dijo que fueron arriba de 70 familias afectadas por falta de electricidad y la Comisión Federal de Electricidad , no les hacia caso.

"Estuvimos hablando a CFE y no venían y luego dijeron que no tenían transformadores y que mejor hiciéramos huelga a la dependencia; no ponían atención", dijo.

Y agregó: "Hay bebés, muchos zancudos y sin luz, pero no venían porque no tenía transformadores".

El problema se originó debido a que se había quemado un clave, pero la CFE acudió opero en lugar de resolver quemaron más cables y ya no aparecieron.

Los vecinos acudieron al Mañana de Reynosa, ante la falta de solución, por lo que ayer por la tarde, por fin llegaron las cuadrillas de la CFE.

Personal de la Comisión, estuvo trabajando en la calle 6 con calle 7 y callejón Ruiz Cortines, incluso los vecinos salieron para constatar que se resolviera el problema.