Dura gasolina sólo 6 horas en Guadalajara

Guadalajara, México.- La alta demanda de gasolina ha hecho que en algunas estaciones que recibieron surtido por parte de pipas el producto sólo les dure unas horas.

Es el caso de la estación de servicio ubicada en Avenida López Mateos y la Calle Tenochtitlan, en Ciudad del Sol, en Zapopan, donde a las 5:00 horas de hoy se recibió una pipa de combustible, luego de estar tres días sin gasolina.

Sin embargo, a las 11:30 el establecimiento tuvo que cerrar, ya que la demanda fue tal que volvió a terminarse el combustible.

Los empleados de esta estación aseguraron que aún no les confirman cuándo volverán a surtirles gasolina, por lo que no les queda más que esperar.

Otra que tuvo una situación similar fue la gasolinera del cruce de Volcán Boquerón y Volcán del Colli, en la cual las personas hicieron filas de hasta 40 minutos y muchos se quedaron sin poder comprar, ya que la pipa surtió a la estación a las 2:30 horas y el combustible sólo duró hasta las 12:30.

"Yo tengo aquí como una media hora y ya había recorrido un buen tramo sin encontrar gasolina, vengo desde Américas y allá vi dos que sí tenían, pero las filas estaban más largas que aquí y pues ni voy a poder cargar, porque ya me dijeron que no hay", detalló Blanca Alcaraz.

Otra estación que sí contaba con combustible fue la de Cruz del Sur y Península, en donde sólo vendían hasta 250 pesos por vehículo, unos 12 litros. Ahí esperaba para poder comprar gasolina Nora García, quien no pudo llevar a sus hijos a la escuela por el desabasto.

"Desde el viernes no pude poner gasolina y pues mi hijo se fue en bici y no llevé a mi otra niña porque no alcanzaba a llegar con lo que traía de gasolina. Aquí ya encontré, pero que nada más me pueden poner 250 pesos, eso no es nada, yo normalmente le pongo 500", señaló.

De seis gasolineras que Grupo REFORMA recorrió en la zona Sur de la ciudad esta mañana, sólo se encontró gasolina en tres, sin embargo, dos de éstas cerraron a los pocos minutos de llegar.