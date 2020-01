Dura 24 horas atrincherado: le aceptan amparo

Madero, Tam. - "Es parte de nuestro jale nada más, no es nada personal y mientras esté dentro de lo legal no vamos a violentarle sus derechos", fueron las palabras de un Policía Investigador, quien informó al hombre que permaneció atrincherado por 24 horas en su vehículo para no ser detenido, que respetarán en amparo que sus abogados promovieron ante un Juez Federal.

Ernesto Ruiz y su esposa permanecían dentro de su vehículo desde las 17:00 horas del domingo luego de que Policías Investigadores intentarán detenerlo por un supuesto mandato judicial.

Fue alrededor poco antes de las 18:00 horas de este lunes qué los oficiales se acercaron al atrincherado y por la ventanilla le informaron que no actuarían en su contra debido a que sus superiores reconocieron el amparo promovido.

Esteban y su esposa descendieron de la unidad, y rápidamente se introdujeron al domicilio ubicado en la calle Sonora, casi esquina con España de la colonia Lázaro Cárdenas.

Lo primero que hizo al verse libre, fue ir al sanitario, pues aseguró que con 24 horas atrincherado en su carro, le era imposible hacer sus necesidades fisiológicas.