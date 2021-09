- Duplican quejas por fraude virtual

Las 16 mil 735 reclamaciones que se registraron en los primeros ocho meses del año implicaron un incremento anual de 99.4 por ciento, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Las reclamaciones por posible fraude virtual tienen un incremento importante; ahorita en este año llevamos 16 mil 735, es decir, en estas fechas llevamos el doble de 2019, que se entendía era un año normal; es increíble", dijo Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la Comisión.

Con esto, la participación de las reclamaciones por posible fraude virtual en los productos financieros de la banca aumentó de 12.2 por ciento de enero a agosto de 2019 a 21.7 por ciento para igual periodo de 2020. Para 2021 ya subió 33.3 por ciento, destacó.

Las quejas en tarjeta de débito subieron a 4 mil 705 de enero a agosto de este año, 121.3 por ciento más anual; en este producto el motivo de transferencia electrónica no reconocida sumó 3 mil 529 reclamaciones, los consumos vía internet no reconocidos mil 66 y los consumos por teléfono no reconocidos 87 inconformidades.

La banca móvil acumuló 2 mil 873 inconformidades; la causa de transferencia electrónica no reconocida tuvo 2 mil 70 reclamaciones y el envío o retiro de dinero no reconocido 803 reclamaciones en el periodo citado.

"Las transferencias electrónicas no reconocidas que te llaman por teléfono, te echan un rollo, te sacan la información y transfieren tu dinero a otra cuenta, el incremento y la manera pues sí tiene implicaciones.

"La otra que también tuvo un incremento y que también fue derivada de la pandemia es el de los consumos vía internet no reconocidos. ¿Por qué sucede? Porque estamos en casa y ya aprendimos a utilizar todos estos beneficios que tiene pedir comida, comprar en línea, pero también los usuarios desafortunadamente no miden el peligro, agarran confianza y pierden un poquito el cuidado entonces puede ser que se metan a una página apócrifa y le roben su información", comentó Chávez.

Las reclamaciones en cuenta de ahorros acumularon mil 706, en la de nómina mil 269 y en la de cheques 2 mil 490 de enero a agosto 2021.