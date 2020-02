Duplicado en 5 años feminicidios de niñas

Ciudad de México.

En cinco años los feminicidios contra las niñas y adolescentes se duplicó, de 50 en 2015 a 98 en 2019, por lo que deben canalizarse todos los recursos materiales, humanos y económicos para combatir y sancionar la violencia que está matando a mujeres y niñas, advirtió la coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña.

Las cifras son alarmantes, por lo que más que un decálogo como el "improvisado" por el presidente Andrés Manuel López Obrador, urge conocer las políticas públicas que se aplicarán para garantizar que las mujeres y las niñas puedan salir sin tener miedo, como ocurre ahora, advirtió la legisladora.

De acuerdo a sus cifras, tomadas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, los feminicidios infantiles han sido 50 en 2015, en el 2016 alcanzaron la cifra de 54; en el 2017 fueron 66. En el año de 2018 fueron 88, y en 2019 llegaron a 98.

"Es decir, hay un aumento en los homicidios de infantes y por consecuencia la mayoría son de mujeres y por desgracia -ustedes saben- que este año la cifra aumentó con un feminicidio de una niña y hoy esas cifras están aumentándose con el feminicidio de Fátima" dijo la legisladora.

Pero el feminicidio de niñas y mujeres, ese asunto es un asunto que no quiere asumir el presidente de la República cuando leemos su decálogo, "vemos mucho indolencia del Gobierno Federal".

"No es con la cartilla moral como vamos a resolver este asunto, no es con hacer llamados a que todos vamos a vivir felices y somos amorosos, no es de estas formas: lo que requerimos son políticas públicas eficaces y más que sermones en la mañana, necesitamos soluciones".

Pero la perredista reconoció que se requiere una política de Estado, es decir, que involucre a todos, las familias, el gobierno, las escuelas.

Por ejemplo, dijo, debe exhortarse a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que implemente medidas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, en especial en el entorno de las escuelas cuando ingresan y al término de la jornada escolar.

Juárez Piña informó que mañana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobará un punto de acuerdo para requerir a todas las autoridades del país cese a la violencia contra las mujeres e investigación y sanción en todos los casos de feminicidios.

Espero, dijo, "que no sea un llamado a misa" y de ahí se tendrá que derivarse alguna comparecencia para dar seguimiento.

Empero destacó que desde la presidencia del país se debe tener una convicción distinta "y reconocer que hay un problema, porque si desde ahí no se asume esta circunstancia" el avance no podrá ser efectivo.