Duerme tranquilo

Guadalajara, Jal.- La fiesta continúa para Julión, pese al escándalo. No es que no tome las cosas en serio, como llegó a juzgar incluso Universal Music, la compañía disquera a la que pertenece, simplemente, insiste Julión Álvarez, él no tiene porqué perder su optimismo y tranquilidad durante las investigaciones que se llevan a cabo tras revelarse por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que formaba parte de un grupo de prestanombres relacionado con el narco.

El chiapaneco bromeó que, con la serie de conciertos cancelados en Estados Unidos, ha tenido, por fin, más tiempo de dormir, y que de tan tranquilo que está, duerme mejor... algo que no había podido hacer, dijo, desde que saltó a la fama internacional tras ser parte del equipo de coaches de La Voz... México.

“He dormido más que antes. Tengo menos chamba y he agarrado mejor el sueño, algo que tenía mucho sin poder hacer bien de tanta chamba”, expresó en entrevista previo al show que ofreció en Guadalajara.

“Claro que lo veo como una situación seria, pero para mí es una prueba de Dios que pone en el camino. Él no pone pruebas que no podamos superar y yo lo haré en el plazo necesario”.

Referente a que la relación con el narcotraficante Raúl Flores se habría dado a través del suegro de Julión, Mario Alberto Fernández Santana, quien, apodado “El Gordo Fernández”, fungía como operador financiero de Flores, el grupero no ocultó una risa burlona y aseguró que aquello era descabellado.

“Sinceramente no sé quién me señaló, pero yo afirmo y firmo que ese no es mi suegro el que aparece en el organigrama. Una persona de 40 años no puede tener una hija de 33, que no mamen”.

Julión dejó claro que si no ha cancelado conciertos en el País es por la confianza que hay entre él y los empresarios.

“Tanto los empresarios como quienes conocen el tema saben cómo están las cosas. Hablamos de restricciones y posibilidades, entonces cuando se sabe bien las cosas no hay temor de nada y todo sigue para adelante, con fechas y contratos”.